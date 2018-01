Rajoy retira sus palabras sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres Mujeres trabajando en una fábrica. / Archivo El presidente apela a la responsabilidad de quienes pagan los sueldos y asegura que desde 2012 la desigualdad ha bajado cuatro puntos NURIA VEGA Madrid Martes, 30 enero 2018, 13:05

“No, no lo mantengo, basta con que haya una duda para que no lo mantenga”. El presidente del Gobierno se ha retractado de sus palabras después de que la semana pasada negara que la competencia de los gobernantes sea igualar los salarios de hombres y mujeres. Mariano Rajoy se ha comprometido a trabajar para que la discriminación “cada vez sea menor y desaparezca” y a tomar “cualquier medida que sirva para hacer justicia”, aunque no ha concretado ninguna actuación.

El jefe del Ejecutivo recuerda que en este momento la legislación no permite que “a igual trabajo y número de horas, haya sueldos diferentes” e insiste en que la inspección actúa. “No se le puede pedir a los inspectores que resuelvan todo, también hay que pedirle a la gente, en este caso al que paga los sueldos, hombre, que cumpla un poco con su país y que intente ser justo y equitativo”, ha apelado Rajoy.

El presidente asegura que el Gobierno dará “todas las batallas” y ha trasladado que desde 2012 la desigualdad salarial ha bajado cuatro puntos. “Estamos mejor que Francia -ha defendido-, mejor que Reino Unido y la media de la UE”.