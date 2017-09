Del Valle avisa de que Duro no puede garantizar las nóminas de noviembre Gerardo Argüelles, Damián Manzano, Jenaro Martínez y Javier Fernández Lanero. / JOAQUÍN PAÑEDA Asegura a los sindicatos que no hay un inversor «claro» ni le constan avances en la negociación con la banca acreedora SUSANA BAQUEDANO GIJÓN. Miércoles, 27 septiembre 2017, 04:00

El presidente de Duro Felguera reconoce que la situación por la que atraviesa la compañía es «complicada y compleja». Afirma que no existe un socio inversor «claro», tras la retirada de Acciona y que, a día de hoy (por ayer), no le consta que haya avances en la negociación con la banca acreedora. Es el panorama que dibujó Ángel del Valle en la reunión que mantuvo con los secretarios generales de MCA-UGT Asturias, Jenaro Martínez, y de CC OO Industria, Damián Manzano.

Pese a que los bancos -a los que Duro adeuda más de 244 millones- han trasladado a los medios de comunicación su disposición a prorrogar la 'tregua' (o 'standstill') otros tres meses para buscar una solución que evite el concurso de acreedores, Del Valle aseguró a los sindicatos su desconocimiento sobre esta posible decisión de las entidades financieras. De la ampliación de esta 'tregua' -que concluye el sábado- y de la disposición de los bancos a dar de nuevo avales para que la compañía pueda volver a contratar carga de trabajo depende la actividad en los talleres y el empleo. De hecho, en la actual situación, el presidente del grupo industrial no está en condiciones de garantizar las nóminas a partir del mes de noviembre.

Preguntado por los sindicatos sobre las medidas que tiene previsto adoptar para revertir esta situación, Ángel del Valle se reservó «las decisiones oportunas» que pudiera tomar el Consejo de Administración en la reunión prevista para hoy mismo.

Afirma que está en disposición de «defenderse» ante la querella de la Fiscalía

En el encuentro con los representantes de CC OO y UGT, que se desarrolló en la sede del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, también se habló de la querella de la Fiscalía Anticorrupción que acusa a la propia ingeniería; a Del Valle y a su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán, de pagar 'mordidas' en Venezuela para obtener contratos. Sobre este asunto, el presidente de Duro dijo que aún no le ha llegado la notificación de la Fiscalía, pero que ahora, una vez conocido el contenido de la demanda, está en disposición de «defender» los intereses de la empresa y los suyos propios.

«Extremada preocupación»

Los sindicatos le hicieron ver que los trabajadores no pueden pagar nunca las consecuencias que se deriven de procesos judiciales. También le trasladaron que es «su responsabilidad» buscar soluciones para el mantenimiento de la actividad del grupo y de sus 2.000 empleos, por lo que le emplazaron a «un acuerdo» entre el Consejo y la banca acreedora. A juicio de UGT y CC OO, la alternativa de futuro pasa por un plan de viabilidad industrial. Al término de la reunión con Del Valle y de trasladar su contenido a los delegados sindicales, Manzano y Martínez manifestaron a los medios su «extremada preocupación» ante la situación del grupo. Para los responsables de CC OO y UGT, «los trabajadores no son moneda de cambio ni elemento susceptible de ser manipulado en virtud de intereses que no tienen nada que ver con los suyos propios», y no descartan nuevas movilizaciones, al margen de las concentraciones que vienen secundando desde abril, si no se producen pronto soluciones.

Podemos también se pronunció ayer en boca de la diputada Lorena Gil, quien instó a buscar alternativas para evitar la quiebra del grupo.