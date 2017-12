«El transporte batallará contra los peajes que pretenden imponer algunas comunidades» El presidente de Asetra y CETM, Ovidio de la Roza. / PALOMA UCHA Ovidio de la Roza, presidente de Asetra y de CETM: «En este proceso de descarbonización, hemos sido el sector que más ha reducido emisiones de toda Europa y tenemos que reivindicarlo» SUSANA BAQUEDANO GIJÓN. Lunes, 18 diciembre 2017, 03:46

El que ahora acaba ha sido un año complicado en lo personal para Ovidio de la Roza, intervenido dos veces por un problema de cadera que le mantuvo en «semiactividad», como él dice. Ahora, ya está «casi al cien por cien» y preparado para los retos que tiene ante sí el transporte en 2018. El principal, «la batalla» contra los peajes que tratan de imponer determinadas comunidades autónomas y que «perjudican» a todo el sector. En esta entrevista, el presidente de Asetra y de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) habla también del futuro del gas, como «la alternativa real» para reducir las emisiones, así como de su «escepticismo» acerca de los calendarios en infraestructuras y de la apuesta política que echa en falta para que El Musel y la Zalia compitan con otros puertos del Norte.

-Presupuestos o prórroga en 2018. ¿Se atreve a apostar?

-Todo apunta a que va a haber una prórroga. Todos sabemos que en asuntos políticos puede haber acuerdos de última hora, pero en esto momentos no tengo ninguna esperanza de que se vayan aprobar.

-¿Qué le parecen las cuentas registradas por el Principado?

-Desgraciadamente, tanto en el ámbito nacional como en Asturias, los gastos corrientes, como educación, sanidad y ayudas sociales, se llevan más de un 60% y dejan el resto para inversiones, I+D+i o actividad económica en general. En el supuesto de que hubiera un pacto de las llamadas fuerzas de la izquierda en Asturias se primaría lo social y creo que es un error, porque si se apostase por la actividad económica se generaría trabajo y habría menos gasto para desempleo.

-Los constructores han pedido al Principado «un empujón» a la actividad económica.

-Lógico. Otras comunidades autónomas del entorno están creciendo más que nosotros porque su actividad económica es cada vez mayor. Aquí hay que apuntar, además, a un segundo riesgo que es el problema de la financiación autonómica. Creo que va a depender cada vez más de la capacidad de generación de riqueza de cada comunidad. Asturias, que está por encima de la media en cuanto a recepción de fondos del resto de autonomías, perdería su capacidad de ingresos. Al margen de acuerdos con otras regiones similares, Asturias tiene que prepararse para una nueva financiación.

-En este proceso hacia la descarbonización se habla de la generación eléctrica y no tanto del transporte, que junto con la climatización de los edificios es causante de las emisiones difusas. ¿Cuáles son los retos del sector en ese sentido?

-El transporte es víctima de este tema. No lo digo yo, lo dice la propia Comisión Europea. De todos los sectores de actividad económica de Europa, el que más disminuyó las emisiones ha sido el transporte y tenemos que reivindicarlo. ¿Por qué? Porque los fabricantes de vehículos industriales cada vez sacan nuevos modelos con productos menos contaminantes. El Euro 6 ha reducido más de un 700% las emisiones y ruidos. Estamos también muy avanzados en gas licuado y comprimido, que es la alternativa más realista, porque el camión eléctrico aún no lo es.

-El cierre de la térmica de Lada también perjudicaría al transporte.

-Sin duda. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Otra cosa es en qué tiempos y qué alternativas de empleo habría. Es un proceso que debe tener su regulación y sus tiempos. Teniendo en cuenta los movimientos de carbón que hacen los transportistas, se perdería una importante carga de trabajo. Y también perderíamos entre un 6% y un 7% de actividad portuaria. Por otra parte, el puerto no puede ser un monocultivo. Llevo tiempo diciéndolo. Se tiene que ir a la diversificación de cargas para competir con los puertos del Norte de España, y teniendo en cuenta las infraestructuras que tenemos, como la Zalia, estamos en condiciones interesantes para ello.

-¿Hace falta una apuesta política mayor por la Zalia?

-Sin duda. Hay que creer en ello y dudo que sea así. Es cuestión de priorizar inversiones y aquí no se apuesta ni presupuestariamente ni de otra forma. Si nos seguimos quedando de brazos cruzados con lo que tenemos y no sabemos qué hacer ni con los accesos ni con la Zalia, al final el puerto trabajará únicamente para Arcelor, que ojalá sea para muchísimos años, pero es que se podría hacer mucho más. España es una plataforma logística para toda Europa y dentro de ella Asturias puede jugar un papel importante. Solo hay que gestionar y vender lo que tenemos.

-El ministro Íñigo de la Serna ha anunciado 580 millones para las cercanías ferroviarias.

-Soy escéptico ante todas las promesas que no estén en los presupuestos. ¿Cómo no vamos a ser escépticos en Asturias? La autovía del Cantábrico se acabó casi 25 años después del primer calendario, Zapatero anunció que la variante de Pajares estaría en circulación 2011... No hay más que tirar de hemeroteca.

-El ministro también ha asegurado que las mercancías podrán circular por la variante de Pajares desde el inicio.

-Bien, pero cuidado con las condiciones técnicas, porque no es lo normal. Lo importante es que el AVE llegue a Pola de Lena cuanto antes, que Asturias esté conectada con Madrid en tres horas. Eso es lo urgente. Luego, una vez que llegue a Lena, hay más alternativas, como hacer un gran aparcamiento o que el mismo tren siga el recorrido más lento hasta Gijón.

-En enero, el peaje del Huerna sube y costará más de 13 euros. ¿Seguirá habiendo descuentos para los camiones?

-Que suba este peaje es un tema menor para lo que se nos viene encima. Estamos inmersos en una batalla contra las pretensiones de algunas comunidades autónomas de desviarnos por otras vías y de imponer peajes en vías que eran libres. En enero habrá una movilización por este motivo en Guipúzcoa. En Castilla y León y en Galicia también se están barajando nuevas tasas. Es uno de los temas que estamos tratando en el comité nacional y con el Ministerio de Fomento.

-¿Cree que en Asturias podrían imponerse nuevos peajes?

-En Asturias no se está en condiciones ni hay necesidad de hacer eso. No existe congestión de tráficos donde el vehículo industrial tenga una especial incidencia.