La tributación de la venta entre particulares

Se ha abierto una polémica sobre la tributación de la venta on line de bienes usados entre particulares, debido a la contestación a una Consulta Vinculante de la DGT, la V-2170-17, de 22 de agosto de 2017

Trata esta Consulta sobre las operaciones on line, a través de una página web, objetos y enseres personales y familiares de segunda mano, o sea habiendo sido usados previamente por los vendedores.

En esta consulta se considera lo que es obvio y se sabía de hace tiempo, y que es el que la venta de bienes usados, no afectos a una actividad económica, está sujeta a al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), al tipo de gravamen del 4%.

La venta entre particulares de bienes usados no puede estar sometida al IVA ya que carece de los requisitos para ello y que son, entre otros, que el vendedor no actúe como un empresario ya que no existe habitualidad, es decir que no haya reiteración de operaciones de compraventa, ni sean bienes afectos a su patrimonio empresarial o profesional, al ser éstos destinados al uso o consumo particular del adquirente,

Este tipo de operaciones, siempre estuvo fuera del control de la Administración debido a que son operaciones de escasa cuantía y que además no tienen ningún tipo de transcendencia a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ya que prácticamente todas las operaciones generan minusvalías al venderse por debajo del precio de adquisición por el deterioro u obsolescencia sufridos por el bien usado.

Solamente existe control cuando se trata de la venta de vehículos usados ya que al ser necesario la identificación del titular real del vehículo trasmitido, forzosamente tiene que hacerse a través de la Dirección General de Tráfico y pagar el correspondiente impuesto.

Hay que señalar que cuando se trata de bienes del patrimonio particular de determinado valor como son los cuadros, antigüedades, joyas u otros objetos de coleccionismo, es posible que la venta de los mismos genere una ganancia patrimonial tributable en el IRPF además de que el adquirente tenga que satisfacer el correspondiente impuesto del ITP al 4%.

La Consulta Vinculante trata de evitar la picaresca de que empresarios en el ejercicio de su actividad realicen ventas on line de bienes, considerándolas como operaciones entre particulares cuando se trata de bienes afectos a su actividad empresarial al tratarse de operaciones realizadas con habitualidad y ser bienes adquiridos para su venta aunque los mismos sean usados.

De esta forma se obviaría la repercusión del IVA en la operación y el pago del IRPF por el beneficio obtenido, (aunque las operaciones de compraventa de bienes usados tienen un régimen especial en el IVA, por cierto muy ventajoso), y que se denomina «Régimen Especial de compraventa de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objeto de colección».

Concretándose en las operaciones on line, existen dos tipos de casuísticas y que son:

La primera en donde el titular de la página web recibe del comprador el montante de la compraventa, de la misma descuenta un porcentaje en concepto de comisión, y el resto lo entrega al vendedor.

La segunda, la página web solamente sirve como plataforma para poner en contacto vendedores y compradores sin entrar en ningún caso en la mediación de la operación de compraventa. Se trata por lo tanto, de un mero anuncio donde se cuelgan las ofertas de particulares.

En el primer caso, la Administración Tributaria lo tiene fácil, ya que puede solicitar al titular de la página WEB toso los datos de la operación, objeto, vendedor, comprador y precio.

En el segundo caso sería más complejo el poder controlar las operaciones ya que el titular de la página Web solamente cuelga en internet el soporte informático sin intervenir en la operación.

Por último señalar un matiz importante, y es el hecho de que muchas operaciones son de una cuantía ínfima, lo que supone que las gestiones para el cobro del ITP supone un costo para la Administración no compensable.