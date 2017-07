«No es verdad que UGT colaborase con la investigación», señala la Fiscalía Esther Fernández. / P. LORENZANA Esther Fernández desconoce quién dio la orden de arrestar al exsecreario Rodríguez Braga pero matiza: «No creo que fuera ilegal» RAMÓN MUÑIZ oviedo. Viernes, 7 julio 2017, 08:27

Desde diciembre de 2015 un juzgado de instrucción investiga si UGT Asturias cometió supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental. El sindicato acaba de recurrir ante la Audiencia Provincial, solicitando que no se prolongue más esas pesquisas y reivindicando su derecho a un juicio justo y sin más dilaciones. En última instancia, el letrado de la central mantiene que UGT ha colaborado con la investigación y dado todas las explicaciones necesarias. Mantener la investigación sería «absolutamente incomprensible» y una forma de mantener «este calvario», en palabras de José Álvarez, secretario general de la organización a nivel nacional.

«No es verdad que UGT colaborase; esas diligencias de investigación las tuvimos antes aquí, con prórroga, y les solicitamos la documentación. Las tuvimos que judicializar sin esa documentación», opuso ayer Esther Fernández, la fiscal superior del Principado de Asturias. En una entrevista con este periódico reiteró que «colaborar, colaborar, con la Fiscalía desde luego que todo lo que se pidió y requirió no lo mandaron».

El recurso de apelación tiene por objetivo lograr que se anule la decisión de la magistrada de instrucción de prorrogar un máximo de dieciocho meses la investigación. En el texto, de paso, se mantiene la protesta de UGT ante lo que considera fue la «detención ilegal» de su exsecretario general en Asturias, Justo Rodríguez Braga, junto a otros cinco exaltos cargos y trabajadores de la organización. La redada tuvo lugar el pasado mes de enero, y estuvo liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; tras una noche en los calabozos, los reos fueron llevados ante la magistrada, negándose cinco de ellos ha declarar, y quedando posteriormente libres sin la adopción de medida cautelar alguna.

¿Ampara la Fiscalía esa detención que la UGT califica de ilegal? «Ni ampara ni desampara a nadie; yo no sé quién dio la orden, de aquí desde luego no salió, ahora, está claro que no han recurrido ni dicho nada, solo protestaron en prensa», responde la fiscal superior. Fernández considera que «si fuera ilegal se habría denunciado en la misma causa penal, y lo que hemos visto es que han vociferado que iban a adoptar medidas legales, pero a mí no me ha llegado ninguna».

La representante del Ministerio Fiscal no rehuye la cuestión: «Creo que no fue ilegal, no conozco bien el asunto pero veo que ellos no lo están recurriendo, y si nosotros lo hubiéramos visto, habríamos actuado de oficio porque es un delito de lo que estamos hablando».