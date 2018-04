«Los precios han tocado fondo y la demanda ha empezado a subir» Pisos céntricos de tres dormitorios en Gijón y que no necesiten mucha reforma, los más demandados SANDRA SALAZAR Viernes, 27 abril 2018, 13:36

Desde el conocimiento y la experiencia que dan más de 25 años ofreciendo un servicio integral en la intermediación de las compraventa y alquileres de todo tipo de inmuebles en Asturias, desde Agencia Inmobiliaria Domingo se percibe un 2018 «estable» en cuanto a ventas y precios se refiere, y especialmente atractivo para aquellas propiedades que llevan mucho tiempo en el mercado.

«Es el mejor momento para comprar vivienda», asegura Katia Domingo, para quien el mercado inmobiliario refleja síntomas de recuperación que permiten vislumbrar buenas oportunidades para la compra y venta de inmuebles. «Los precios han tocado fondo, la demanda ha comenzado a subir y en los siguientes años veremos subidas de precio en ciertas zonas en las que la oferta ya no es grande», pronostica.

Con los precios ajustados y una mayor flexibilidad de los bancos a la hora de conceder hipotecas, las condiciones son inmejorables para quienes está pensando en adquirir su primera vivienda. «Hay que aprovechar ahora que los bancos se han abierto a dar hipotecas de nuevo, el interés es bajo y ofrecen intereses fijos a plazo largos; incluso dando el 100% para comprar una vivienda, solo aportando los gastos y un contrato fijo», explica.

Según su base de datos, el perfil de vivienda que más piden los gijoneses es un piso de tres dormitorios en la zona centro o semicentro, con ascensor y calefacción «en el que no tengas que realizar mucha reforma». Un perfil que comparten tanto el que busca piso para vivir como el que lo hace para invertir. En este sentido, Domingo aprecia un auge en la compra de vivienda como inversión para su oferta inmediata en el mercado de alquiler, debido a que «los alquileres no han bajado de precio, y normalmente de media un piso de 100.000 euros en buen estado lo puedes alquilar en 400 euros, con garantías de alquilar seguro».

A tiempo y sin riesgos

Sea cual sea la motivación las operaciones de compraventa no están exentas de riesgos. Domingo aconseja confiar en expertos inmobiliarios que además de ayudarnos en la búsqueda del mejor inmueble, aportan todas las garantías a la hora de cerrar la venta, «sobre todo, por las posibles cantidades que pueda dejar a cuenta o por la documentación exigible al vendedor, que deberá estar perfectamente analizada por el mediador inmobiliario, el cual responderá siempre con su seguro de responsabilidad civil y caución». Poner un cartel en la ventana o subir las fotos a un portal en Internet para vender un piso ya no es suficiente ni efectivo. Para Domingo, la clave está en «dar prioridad a aquellos agentes que te valoran la vivienda por escrito y te dan el valor justo en base a testigos de venta vendidos, así no estarán tanto tiempo en el mercado y se venderá antes».

Moderna y adecuada a las exigencias del mercado, en Agencia Domingo el vendedor encuentra una amplia cartera de servicios que incluye desde valoración por escrito gratuita hasta servicios jurídicos, pasando por fotografía profesional y video con dron o técnicas de 'Home Staging' para adecuar la vivienda. Un conjunto de sofisticadas acciones de marketing, web y redes sociales para vender la vivienda en un plazo medio de cuatro meses. «Conseguimos vender todo lo que recogemos del mercado porque solo trabajamos con aquellas propiedades que verdaderamente se adecúan al precio medio, y que sus propietarios dan en confianza a la inmobiliaria», explica sobre un método de trabajo que además de acreditar su solvencia, le ha valido varios premios y reconocimientos en los últimos años.

I Salón Online Vivienda y Decoración en Asturias

Hasta el 6 de mayo, el I Salón Inmobiliario Online (www.expoastur.es) ofrece un modo más ágil y práctico de encontrar la vivienda de tus sueños y las mejores alternativas de financiación para adquirirla.