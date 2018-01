Junts per Catalunya acusa al Gobierno de perpetrar un «golpe de Estado» 01:44 El diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol. / EFE Los neoconvergentes afirman que Rajoy actúa como en una «dictadura» y advierten de que su candidato siempre será Puigdemont, diga lo que diga el Constitucional CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 25 enero 2018, 16:48

El diputado de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha acusado esta mañana al Gobierno central de haber traspasado todas las líneas rojas con la decisión de impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat y ha afirmado que el Ejecutivo central ha perpetrado un "golpe de Estado" contra el resutado electoral del 21-D. "El Gobierno ha entrado en una fase delitante", según Pujol. A su juicio, la actuación de la vicepresidenta de tratar de paralizar la investidura de Carles Puigdemont es propia de una "dictadura". "Soraya Sáenz de Santamaría ha entrado en la desobediencia: desobedece la Constitución, a los letrados del Parlamento y la junta electoral", ha dicho.

Junts per Catalunya ha anunciado que tomará acciones legales para defender sus "derechos como diputados". "Estamos ante un nuevo despropósito democrático y ante una cobardía porque no aceptan el resultado del 21-D", ha señalado el diputado neoconvergente. Pujol ha argumentado que la ley les asiste y que la medida del Gobierno es "ilegal" desde el momento en que existe una credencial de la junta electoral que "demuestra y certifica que Puigdemont es parlamentario con todos los derechos que le reconoce su condición de diputado". Además, a fecha de 25 de enero, el boletín oficial del Parlament publica la lista de los diputados que "tenemos todos los derechos para ser diputados y en la lista está Puigdemont", ha señalado.

"Es un golpe de estado a la voluntad de los ciudadanos, el Gobierno quiere secuestrar la voluntad de la ciudadanía. ¿En qué democracia viviríamos si no se aceptara el resultado?", ha apuntado el neoconvergente. "Estamos ante un ataque brutal", ha señalado, se nos "amenaza y coacciona", ha insistido. "El Gobierno ha solemnizado su poca convicción democrática. Ha solemnizado que no acepta el resultado del 21-D y se ha quitado la careta para decir lo que no se atrevían: que no respetan el resultado del 21-D", ha rematado.

Pujol ha avisado que pase lo que pase con el recurso al Constitucional, el candidato de Junts per Catalunya es Carles Puigdemont. "Nos queda la firmeza, aseguramos que el candidato es Puigdemont", ha añadido y ha emplazado al presidente del Parlamento a ignorar la eventual suspensión de la candidatura del expresidente de la Generalitat.