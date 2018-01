Maillo tilda de «arrogante» a Ciudadanos por no ceder un diputado al PP para tener grupo en el Parlament El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo. / EFE Acusa a la formación naranja de «poca generosidad» y califica de «mala» su gestión tras su victoria en las elecciones del pasado 21 de diciembre EUROPA PRESS Madrid Martes, 16 enero 2018, 14:10

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, ha acusado a Ciudadanos (Cs) de "poca generosidad" y "mucha arrogancia" por no prestar un diputado al PP catalán para que tenga grupo propio en el Parlament. A su entender, el partido de Albert Rivera gestiona "mal" su victoria en las elecciones del pasado 21 de diciembre.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, confirmó este lunes que no cederán al PP un diputado argumentando que esa es una práctica de la "vieja política" y que los catalanes no tienen por qué pagar a ese partido "algo que no ganó en las urnas".

Es más, Villegas dijo a los 'populares' que "no cuenten con Ciudadanos" si la motivación que les mueve es "cobrar" el 'mailing' electoral. "Si solamente es un objetivo económico para que los catalanes tengamos que pagar algo que no se ha ganado en las urnas", señaló.

Desde el PP, Maillo ha cargado duramente este martes contra Ciudadanos, un partido que, a su entender, "perjudica al constitucionalismo" porque "perderá más capacidad en la lucha contra el independentismo".

Albiol pide "responsabilidad" a Arrimadas para que el PPC pueda tener grupo propio El líder del PP Catalán, Xavier García Albiol, ha pedido hoy "responsabilidad" a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para que permita a los populares tener grupo propio en el Parlament y ayudar así a que el constitucionalismo tenga "más fuerza" en la cámara, en lugar de pensar en "intereses propios o electorales". Así lo ha asegurado Albiol en rueda de prensa en el Parlament tras mantener una reunión con la presidenta de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en los despachos de la formación naranja en la Cámara, sin que se haya llegado a ningún acuerdo sobre esa cuestión. En dicho encuentro, Albiol le ha trasladado la "necesidad" de que el PP pueda tener grupo propio en el Parlament, ya que con sus cuatro diputados actuales, los populares necesitarían de una cesión de un diputado de otro partido para poder formar grupo parlamentario propio y evitar quedar situados en el grupo mixto, junto a la CUP. El líder del PP ha trasladado esa propuesta de cesión de un diputado a Arrimadas, recordándole que tendría la "misma legitimidad" que cuando en 2016, tras las elecciones generales, el PP "cedió dos puestos en la Mesa del Congreso a Ciudadanos". "Si se pudo utilizar esa fórmula, esperamos que exactamente, por las circunstancias políticas en Cataluña, Ciudadanos debe actuar de la misma manera", ha apuntado. "Les pido que actúen con responsabilidad, no solo pensando en el interés propio y electoral legítimo, sino en defensa del constitucionalismo ante una Cámara tan singular como seguramente tendremos en el inicio de legislatura". Albiol ha hecho hincapié además en las consecuencias de que el PP no tuviera grupo parlamentario propio, como por ejemplo que "quedaría reducida la capacidad de control en el Parlament por parte de los constitucionalistas", al "limitar la actuación del PP en las sesiones de control al Govern o el presidente, o la capacidad de tener presencia en comisiones o en la Diputación Permanente".

"Poca generosidad y mucha arrogancia. Qué mal gestionan su victoria", ha manifestado Maillo en un mensaje en su cuenta de Twitter. Es más, ha recordado que en la actual Mesa del Congreso, el partido de Albert Rivera tienen "dos miembros y tres presidencias de comisión gracias al PP".

Cs apuesta por un subgrupo del PP

Ciudadanos no se plantea ceder diputados al PP en el Parlament y es partidario de que los cuatro diputados de ese partido se acojan a la figura del subgrupo que contempla el Reglamento del Parlament y que, a su juicio, le garantizaría "presencia política" porque contaría con tiempo de intervención en los debates y también recursos económicos.

Eso sí, estando en el Grupo Mixto, aún como subgrupo, el Partido Popular no podría cobrar la subvención por el envío postal de propaganda electoral ('mailing') ya que sólo tienen derecho a ella las formaciones con grupo parlamentario propio.

Desde Ciudadanos recuerdan que ellos mismos utilizaron esta figura del subgrupo hace unos años cuando se vieron abocados a compartir el Grupo Mixto con Solidaridad para la Independencia (SI), el partido del expresidente del Fútbol Club Barcelona Joan Laporta.