Ponsatí, de JuntsxCat, recuerda que los independentistas no llegan al 50% de votos Clara Ponsatí. / Afp La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat opina que «la ratificación de la declaración no ha llegado aún» y pide «pensar bien y escuchar mucho» EFE Barcelona Domingo, 24 diciembre 2017, 13:30

La exconsellera de Enseñanza de la Generalitat y diputada electa por Junts per Catalunya (JuntsxCat), Clara Ponsatí, ha recordado que los independentistas no han conseguido "sobrepasar" el 50 % de los votos, por lo que opina que "la ratificación de la declaración no ha llegado aún" y pide "pensar bien y escuchar mucho".

Ponsatí, que se marchó a Bruselas junto a Carles Puigdemont y otros consellers, ha escrito en su cuenta de twitter: "Aún no hemos sobrepasado el 50% del voto y esto nos obliga a ser honestos: la ratificación de la declaración no ha llegado aún. Mientras tanto, sin embargo, ya podemos restablecer el gobierno de las instituciones en casa".

Encara no hem sobrepassat al 50% del vot i això ens obliga a ser honestos: la ratificació de la declaració no ha arribat encara. Mentrestant, però, ja podem restablir el govern de les institucions a casa. https://t.co/8KmkyiRHqQ — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 23 de diciembre de 2017

El comentario ha recibido algunas críticas en las redes sociales, por lo que la exconsellera y número 3 de Junts per Catalunya ha aclarado que se trata de una cita de un artículo del catedrático de la Universidad de Princeton y director del Grupo de Investigación sobre Instituciones y Política Económica de la Universidad de Barcelona, Carles Boix, que ella ha reproducido. "El jueves ganamos los republicanos pese a todas las amenazas y condicionantes. Ahora hemos de pensar bien y escuchar mucho", ha subrayado la diputada electa residente en Bruselas.