ERC se postula como el voto útil para derrotar a Ciudadanos El exconseller recién excarcelado Raül Romeva (i) y el portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardà. / Efe Esquerra amenaza con recuperar la vía unilateral si el Gobierno no acepta negociar tras el 21-D CRISTIAN REINO Domingo, 10 diciembre 2017, 14:03

Esquerra Republicana de Catalunya ha elevado esta mañana el tono contra Ciudadanos, formación contra la que ha cargado con dureza y que está casi a la par en la cabeza en las encuestas, y se ha postulado como la única fuerza capaz de evitar la victoria naranja el próximo 21 de diciembre. “Votar ERC es el voto útil para parar a Cs”, ha afirmado la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, en su primera intervención en la campaña desde que hace un mes salió de prisión. Forcadell ha salido en defensa de Marta Rovira, una candidata que no está teniendo el tirón que la lista republicana esperaba y que no está siendo capaz de frenar la subida de Junts per Catalunya.

En un mitin celebrado en Badalona, ante medio centenar de personas, ERC ha centrado buena parte de los discursos en atacar a Ciudadanos. En los 10 días que quedan de campaña, Esquerra plantea la pugna electoral como un mano a mano entre ERC y Ciudadanos, para tratar de concentrar el voto secesionista, y evitar que se disperse hacia Junts per Catalunya y la CUP.

“Es imposible que sea presidenta”, ha afirmado Rovira, quien apuesta por cargarse todos los consensos del país, quien apoya al Gobierno más corrupto de Europa, condecora a los policías del ‘a por ellos’ y quien mantiene que los soberanistas no somos gente normal, quien apoya el 155 y la represión y la violencia de Estado, ha señalado.

En la misma línea, Carme Forcadell, que se ha mantenido en silencio durante este mes por consejo de sus abogados, ha instado a los suyos a “persistir”, porque “persistir es ganar”. “Si gana ERC, nos saldremos antes y mejor”, ha dicho. “ERC es la garantía de futuro, de honradez, de transparencia, de lucha contra la corrupción, el único partido que puede parar el 155 y el voto útil para parar a Cs”, ha rematado.

ERC hace campaña a favor del voto útil, apela al discurso del miedo porque puede ganar el “frente nacional por la unidad indisoluble de la patria” liderado por Ciudadanos, y esta mañana ha tratado de pescar también en los caladeros de la CUP, quien amenaza con llevarse el electorado más radical. Por ello, el candidato Toni Castellá ha elevado el tono de los republicanos y ha advertido de que si el Gobierno central no se sienta a negociar tras una victoria independentista, Esquerra “recuperará la vía unilateral” para “hacer efectiva la república”.