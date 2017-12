El Psoe también azuza a Ciudadanos: «Que demuestre que sirve para algo» Rueda de prensa del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. / EFE El secretario de Organización conmina al partido de Rivera a tomar la «iniciativa» en Cataluña | Avisa a los independentistas de que el 155 sigue vigente y no tiene «una sola bala» PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 27 diciembre 2017, 14:23

El Psoe se ha sumado este miércoles a la presión del PP sobre Ciudadanos para que no deje pasar el tiempo a la espera de que los independentistas formen gobierno en Cataluña y tome la "iniciativa política". El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha argumentado que como ganador de los comicios, el partido de Albert Rivera debe "ejercer el liderazgo" y demostrar que "sirve para algo".

Los socialistas admiten, como los populares, que Inés Arrimadas tiene muy complicado convertirse en la próxima presidenta de la Generalitat con un Parlament en el que las fuerzas independentistas suman mayoría absoluta (68 escaños de 135 entre Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP), pero sostienen que es incomprensible que ni siquiera lo intente o que se resista a, al menos, hacer un "gesto" que transmita a sus votantes que algo ha cambiado en Cataluña.

"En la medida en la que ha sido la fuerza política más votada - ha insistido Ábalos, en una comparecencia en Ferraz- le corresponde una responsabilidad". Tras esta advertencia, se esconden dos propósitos. De un lado, tanto PP como Psoe intentan erosionar la imagen de Ciudadanos, al que ambos ven como rival electoral, colgándole la etiqueta de partido sin experiencia de gestión e incapaz de convertir el "voto útil" en política útil. De otro, hacen lo posible por contrarrestar entre sus electores la sensación de que todo lo acontecido en los últimos meses, artículo 155 mediante, ha sido para nada y de hacerles ver que la situación es hoy distinta a la previa e inmediatamente posterior al 1 de octubre.

Es cierto, aun así, que ni PP ni PSOE tienen plena confianza en que las fuerzas secesionistas vayan a desistir de reactivar el proceso de ruptura unilateral con España, lo que aumentaría aún más el sentimiento de frustración entre los no independentistas. Ante esa posibilidad, Ábalos ha recordado que el artículo 155 sigue vigente puede volver a ser utilizado. "No sé agota en una sola vez; no es una sola bala", ha dicho.

Ábalos ha hecho así un discurso similar al del PP, que este martes animó a Arrimadas a abrir negociaciones para intentar formar gobierno porque no debe dar la impresión de que "tira la toalla" cuando ha ganado las elecciones ni perder de vista que "a veces, las mayorías parlamentarias se pueden cambiar", en palabras del portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando.