Puigdemont se reunirá el viernes en Bruselas con su grupo parlamentario El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. / AFP Abordarán las funciones internas y la estructura del mismo | Ciudadanos insiste que el Reglamento del Parlament no permite investiduras telemáticas y Colau avisa que «lo lógico» es que el candidato a presidente esté en Cataluña AGENCIAS Martes, 9 enero 2018, 13:42

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reunirá el viernes en Bruselas al grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat) elegido en las elecciones del pasado 21 de diciembre para abordar las funciones internas y la estructura del mismo. La reunión se producirá en un momento en el que los partidos políticos negocian la composición de la Mesa del Parlament, antes del pleno de constitución de la legislatura del próximo día 17.

Fuentes de JxCat han subrayado que la composición de la cúpula de la Mesa la deben cerrar con ERC, con la voluntad compartida de que la presida de nuevo Carme Forcadell si ella así lo quiere, por lo que circunscriben la reunión del viernes en la capital belga a una primera toma de contacto de los miembros del grupo parlamentario.

Así, según las mismas fuentes, servirá para abordar las funciones y la estructura interna del grupo de 34 diputados, el segundo del Parlament por detrás de Ciudadanos y por delante de ERC. A Bruselas viajará el grueso de los diputados electos salvo los que están en prisión, Joaquim Forn y Jordi Sànchez, y los que tienen prohibida la salida del territorio español, Josep Rull y Jordi Turull.

Investidura a distancia

Ciudadanos ve "muy claro" que el Reglamento del Parlamento de Cataluña no permite investir como presidente de la Generalitat a una persona que no esté presente en ese momento en la Cámara, como pretende el candidato de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, y por eso recurrirá ante la Justicia cualquier interpretación "retorcida" de las normas parlamentarias.

Así lo ha explicado este martes el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, que ha dicho que Cs no ha pedido o encargado ningún informe jurídico sobre esta cuestión porque no lo considera necesario. El Reglamento del Parlament establece que el candidato tiene que presentar su programa de gobierno a la Cámara y solicitar su confianza antes de someterse a la votación, pero no entra en detalles sobre cómo debe hacerlo.

"No creemos que quepa ninguna interpretación", ha subrayado Villegas en rueda de prensa en el Congreso, donde ha afirmado que el candidato debe "dirigirse a la Cámara", que el Reglamento "no permite un presidente por plasma" y que "no están previstos ni la votación telemática ni los discursos telemáticos".

La opción lógica

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha señalado que "lo lógico" es que quien opte a ser el presiente de la Generalitat "esté en Cataluña", y ha añadido que le "cuesta imaginar que el president esté en Bruselas", en relación con la posibilidad de que Carles Puigdemont fuese investido telemáticamente.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa ha señalado que para Barcelona lo "deseable es que haya un presidente de la Generalitat que esté presente físicamente y con el que poder tratar", y ha insistido en el rechazo a la judicialización del conflicto en Cataluña. Aun así, Ada Colau, que cerraba la lista por Barcelona de Catalunya en Comú Podem, ha insistido en que su formación no "investirá a ningún presidente de derechas, sea de Ciudadanos, sea del PDeCAT".