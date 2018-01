Puigdemont viajará a Copenhague para dar una conferencia en la universidad El expresidente de la Generalitat apelará a la inmunidad parlamentaria para no ser detenido si regresa a España CRISTIAN REINO Viernes, 19 enero 2018, 16:06

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene previsto viajar el lunes a Copenhague para participar en un debate sobre Cataluña que organiza la Universidad de Copenhague. La diputada de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha confirmado esta mañana el que sería el primer desplazamiento fuera de Bruselas del exjefe del Ejecutivo desde su huida a Bélgica el 30 de octubre. La conferencia lleva por título "¿Cataluña y Europa, en una encrucijada por la democracia?".

El pasado 7 de enero, Puigdemont ya participó en una conferencia universitaria, en este caso en Montpellier, aunque intervino por videoconferencia. Artadi no cree que Puigdemomt pudiera ser detenido en la capital danesa, teniendo en cuenta que el Supremo retiró la euroorden, aunque no ha descartado nada, pues ha señalado que ve al Gobierno y a los poderes del Estado capaces de todo.

Junts per Catalunya ha apuntado además que Puigdemont podría apelar a la inmunidad de la que gozan los parlamentarios para evitar ser detenido, en caso que decidiera regresar a España para asistir a la sesión de investidura. El exjefe del Ejecutivo catalán ha expresado esta mañana, no obstante, su intención de gobernar desde Bruselas, por lo que no ha dado a entender que sus planes pasen por volver a Cataluña.

La diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Elsa Artadi ha admitido que no está exento de "riesgos" el viaje del expresidente de la Generalitat..

En una rueda de prensa en el Parlament, Artadi, persona próxima a Puigdemont que ejerce de portavoz del grupo junto con el electo Eduard Pujol, ha confirmado que la conferencia la dará de forma presencial.

Artadi ha recordado que ya no pesa sobre él una orden europea de detención, por lo que tiene "derecho a la libertad de movimiento" por los países europeos salvo España, en donde sí le espera una orden de arresto.

Sin embargo, "siempre hay riesgos", ha remarcado la diputada, que ha descartado así que tengan garantías de que España no va a emitir una euroorden de nuevo, después de retirar la que se lanzó en su momento para arrestarlo en Bélgica, un proceso que la justicia belga no llegó a culminar.

En este contexto, Artadi ha dicho que habrá que ver la "reacción" del Estado después de dicha retirada de la euro orden, por la que a su juicio España ya "pagó un coste" en su "reputación".