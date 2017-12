Rajoy defiende que el «voto útil» es el del PP 01:29 El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, protagoniza junto al candidato del PPC a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol (i). / Efe El presidente del Gobierno dice que «jugar» a dividir y separar es «lisa y llanamente emprender un camino hacia un pasado felizmente superado» EUROPA PRESS GERONA Martes, 19 diciembre 2017, 18:37

Último día de campaña y el Presidente Mariano Rajoy se ha empleado a fondo para intentar evitar la fuga masiva de votos a Ciudadanos. El líder del PP ha apelado al "voto útil" a su formación porque, a su juicio, "nunca fue tan decisivo el último arreón" para convencer a los votantes indecisos en esta recta final ante los comicios del 21 de diciembre. Según ha recalcado, cada voto al PP hace que "sea más posible un cambio político en Cataluña".

"Votar al PP es el voto más útil de todos porque es el voto que defiende valores, principios y convicciones y no se detiene ante nada. Sin el PP, no es posible construir una alternativa constitucionalista en el Parlamento de Cataluña. Lisa y llanamente no es posible porque no dan los números", ha proclamado Rajoy en un mitin en Gerona.

Rajoy ha explicado que en estas elecciones la regla d'Hont hace que los últimos escaños en cada una de las cuatro circunscripciones se disputen entre el PP y los independentistas. En el caso de Gerona, ese escaño final puede oscilar entre el PPC y la CUP.

Por eso, ha dicho a los suyos que es "muy importante" y, de hecho, "nunca lo fue tanto" ni "nunca fue tan decisivo" el "último arreón" porque "hay muchas personas que están dudando" y que "no saben exactamente cuál va a ser su apuesta" el día de las elecciones".

"Hay que darles razones y argumentos, y hay que explicarles que cada voto al PP hace que sea más posible producir un cambio político en Cataluña, y cada voto al PP cerca más un gobierno constitucional", ha abundado.

Votos al PP para «parar el disparate» del procés

En este sentido, ha pedido a los cargos de su partido y a los afiliados que hagan ese "esfuerzo" en este último momento porque "merece la pena", ya que los ciudadanos no se merecen que en pleno siglo XXI alguien pretenda "romper" España "después de más de 500 años viviendo juntos", cuando el mundo se dirige hacia los caminos de la unión como refleja la UE.

"Jugar a dividir, jugar a separar es lisa y llanamente emprender un camino hacia un pasado que felizmente creíamos superado", ha exclamado, para resaltar que los votos que se dieron al PP en las generales de 2016 también fueron útiles porque gracias a ellos "se paró el disparate" del procés.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que el primer gran objetivo en Cataluña es "acabar con la tensión" y "volver a una situación de normalidad y tranquilidad". Y el segundo: cumplir la ley porque "una sociedad sin ley no es una sociedad civilizada ni muchos menos democrática".

No echar la culpa de todo al Gobierno

Como tercer objetivo ha situado atender a las necesidades de la gente y después, tener unas relaciones "normales" con los gobiernos que te pueden ayudar para resolver los problemas de los ciudadanos. "No puede convertirse al Gobierno de Madrid, utilizando el viejo truco de siempre, de echarle la culpa a los demás de lo que es tu propia responsabilidad en el adversario político, con el único objetivo de hacer política", ha resaltado.

En este punto, ha acusado al exGovern de Carles Puigdemont de no haber querido dialogar en ningún momento, ya que, según ha dicho, "el único diálogo que plantearon era independencia". "Pues independencia no, porque lo dice la Constitución y la mayoría de españoles, que son los que tienen que decidir sobre su país", ha enfatizado.

El presidente del Gobierno Rajoy ha advertido de que no puede repetirse en Cataluña ni en ninguna otra parte de España un gobierno "que presione a periodistas y jueces que no piensen como ellos" o que quiera liquidar la Constitución.

También ha dicho a que un gobierno no puede saltarse la ley y "además presumir de ello", e impedir a la oposición hacer su labor en el Parlament, en alusión a las sesiones de la cámara en que se aprobaron la ley de Transitoriedad y la del Referéndum. "Esto es lo que no se puede volver a repetir. Ya sabemos todos lo que no hay que hacer y qué es lo que hay que combatir", ha apostillado.

Albiol, «siempre al lado de Cataluña»

Por su parte, Xavier García Albiol ha reivindicado las inversiones que los gobiernos centrales del PP han hecho en Cataluña, destacando que es la única comunidad en que las cuatro provincias están unidas por Alta Velocidad. "El Estado ha estado siempre al lado de Cataluña. Muchas gracias por el esfuerzo que has hecho por Cataluña y por Girona", ha expresado a Rajoy.

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat considera que "si ha habido un partido que de verdad se ha ocupado de los problemas de los catalanes ha sido el PP y no los independentistas".

También ha intervenido el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que ha acusado al Govern independentista de haberse dedicado a dividir y enfrentar a los catalanes unos con otros: "Esta pesadilla se ha acabado".