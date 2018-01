ERC recuerda a Puigdemont que «nadie es imprescindible»

La CUP rechaza que sea el único candidato posible

La diputada electa de la CUP en el Parlament Maria Sirvent ha tachado al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de "irresponsable" y por eso le ha exigido aclarar su proyecto político para Cataluña. "Es muy irresponsable que no se esté explicando claramente cuál será el programa de actuación para los próximos años y cuál es el contenido de ese acuerdo que flota en los medios y del que no conocemos los detalles", ha criticado.

Ha exigido "transparencia" tanto a JuntsxCat como a ERC, a los que recuerda que lo importante es materializar la república, por encima de las personas que dirijan las instituciones catalanas para llevarla a cabo. Considera que deberían intentar poner "las mínimas dificultades posibles para no cederle al Estado la iniciativa de poder forzar la convocatoria de elecciones" para alargar los efectos del 155.

Por eso, rechaza otros comicios ante el hecho de que JuntsxCat solo se plantee investir presidente a Puigdemont o convocar elecciones; y Sirvent no descarta que Puigdemont pueda ser investido y dirigir Cataluña desde Bruselas, pero emplaza al independentismo a buscar alternativas si no es posible. "No quiero descartar opciones, pero lo que nos gustaría es que no se pusiesen más dificultades añadidas sobre la mesa", y también ha opinado sobre si considera una dificultad que Puigdemont esté en Bélgica: ha respondido que podría serlo y que, en ese caso, hay que buscar alternativas.