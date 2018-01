Roger Torrent sigue sin asegurar la investidura de Puigdemont 00:52 Roger Torrent, ayer en el Parlament. / Reuters El nuevo presidente de la Cámara catalana abre la puerta a reunirse con el líder de Junts per Catalunya en Bruselas CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 18 enero 2018, 14:11

El nuevo presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, sigue sin mojarse sobre la investidura de Carles Puigdemont, que se mantiene en el aire, a poco más de diez días de la fecha tope para la elección del presidente del Gobierno.

El día después de su proclamación como presidente del hemiciclo, en la que marcó distancias respecto a la vía rupturista de su antecesora, Torrent inicia hoy la ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas parlamentarias para proponer a la Cámara un candidato a la presidencia de la Generalitat. En un primer momento, se reunirá esta mañana con el representante de Catalunya en Comú, Xavier Domench, y el del PSC, Miquel Iceta.

“Si el candidato con más apoyos es Puigdmeont, tendremos que hablar de cómo afrontar la investidura”, ha afirmado en Rac-1. Eso sí, ha evitado entrar a valorar cómo se haría la investidura. "El presidente no entrará en casuísticas hipotéticas y eventuales porque esto corresponde valorarlo a la mesa del Parlamento. Los letrados han dicho lo que han dicho y no entramos a valorar situaciones hipotéticas que aún no se han dado”, ha dicho. Eso sí, ha aclarado que los “mecanismos son los que son”. Solo hay una fecha sobre la mesa: 31 de enero, como límite para la investidura. "Paso a paso iremos afrontando todas las situaciones que se den", ha apuntado. Tras completar la ronda de conversaciones y si Puigdemont es quien reúne más apoyos, "tendremos que hablar de cómo quiere afrontar esta investidura". Si esto supondría que viajar a Bruselas, Torrent ha repetido: "Veremos".

En cuanto al 155, Torrent ha dicho que hoy por hoy "no forma parte del paisaje del Parlamento de Cataluña". Aunque, ha recordado que "mientras no haya toma de posesión del nuevo Gobierno, el 155 estará en vigor en Cataluña". "Ayer recuperamos el Parlamento de Cataluña, lo volvimos a poner en manos de la ciudadanía", ha rematado.

La Mesa se reúne hoy por primera vez

La Mesa del Parlamento catalán de la XII legislatura se reunirá por primera vez este jueves a las 11.30 horas en un encuentro ordinario, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La reunión de la Mesa, de mayoría independentista, ha sido convocada por el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, tras la sesión constitutiva del órgano rector de la cámara este mismo miércoles.

El encuentro servirá para que los siete miembros de la Mesa se conozcan, repartan sus despachos y fijen un calendario de reuniones: decidirán qué día celebrarán su cóclave semanal ordinario y a qué hora.