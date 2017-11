La francesa 'En attendant les barbares' se impone en el FICX

La cinta francesa 'En attendant les barbares', de Eugène Green, ha sido elegida película ganadora del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX). Se trata de una filmación que forma parte de un proyecto educativo con actores profesionales y que no se estrenará en las salas de cine, solo se podrá ver en festivales. El jurado lo ha tenido difícil a la hora de elegir la mejor película. La ganadora del FICX de este año es el fruto de un taller con actores profesionales y destaca por su elaboración visual, los diálogos y el sentido del humor.

La mejor dirección ha ido a parar a Ana Urushadze, que firma 'Scary Mother', una película que ha obtenido además el premio a la mejor fotografía. El jurado ha otorgado el premio al mejor actor al fallecido Harry Dean Stanton, protagonista de 'Lucky', una película que se lleva también la mejor banda sonora. La tercera película que más galardones acumula es 'Until the birds return', que obtiene la mejor dirección artística y el premio especial del jurado. Estas tres películas completan el podio de las más premiadas del festival.

Kim Min-hee ha sido elegida mejor actriz por su papel en la película 'On the beach at night long'. Completa el palmarés de la sección oficial el premio al mejor guión, que recayó en Stephan Komandarev y Simeon Ventsislavov por 'Destinos'. En el apartado de cortometrajes, la cinta elegida como la mejor ha sido 'La bouche', de Camilo Restrepo.

El jurado joven no ha coincidido a la hora de elegir la mejor película de la sección oficial. Su decisión ha sido la de otorgar el galardón a 'Scary Mother'. En el caso de los cortometrajes, su premio ha ido a parar a 'Gros chagrin', de Céline Devaux.

Momento en el que el jurado anunció las películas ganadoras / Daniel Mora

Esta mañana se han concido también los premios de otra sección competitiva, Rellumes. El premio al mejor largometraje proyectado en este apartado del festival ha sido para 'Manuel', de Darío Albertini'. La mejor dirección recayó en Ben Russel por 'Good Luck'.

En la sección 'Enfants Terribles', que patrocina EL COMERCIO, 'Zombillénium', de Arthur de Pins, se ha llevado el galardón al mejor largometraje mientras que el Gran Premio del Público ha ido a parar a 'El equipo de mi barrio', de Rafa de los Arcos.

El jurado de cine español ha elegido como mejor película nacional a 'Lo que dirán', de Nila Núñez, realizadora que se lleva también la mejor dirección de una película española. El mejor guión nacional recayó en Marc Recha por 'La vida lliure'.

El jurado CIMA, que entrega el galardón al mejor largometraje dirigido por una mujer se decantó por 'El orden divino', que dirige Petra Volpe mientras que el largo coronado en el Día d'Asturies es 'En modo silencio', de Teresa Marcos. El mejor corto de esta sección ha sido 'Aprieta pero raramente ahoga', de David Pérez Sañudo.

El palmarés se completa con el premio Laboral Cinemateca Cortos, de la sección Día d'Asturies, que fue a parar a 'Ciruela de agua dulce', de Roberto F. Canuto y Xu Xiaoxi. El galardón Proyecto Corto Movistar + / Pecera Estudio 2017 se lo llevó 'Cordero', que dirige Kepa Sojo. El jurado del premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias fue a parar a manos de Fernando Lorenzana, que firma 'La distancia'. 'Puerto deseado', de Diana Toucedo, se llevó el Premio DCP Deluxe Push Play Work in Progress Session, que cierra el palmarés.