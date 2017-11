«Es importante que el acoso en Hollywood salga a la luz»

Director de programación de la Film Society del Lincoln Center, Dennis Lim (Malasia, 1973) forma también parte de los comités de programación de los festivales de cine de Nueva York, New Directors/New Films, Art of the Real y Projections, entre otros certámenes, mientras que en el FICX es uno de los miembros del Jurado Internacional. Como periodista, ha escrito para varias publicaciones como 'The New York Times', 'Los Angeles Times', 'Cinema Scope' o 'The Village Voice', en la que también fue editor de la sección de cine. Profesor de estudios cinematográficos en Harvard y de crítica cultural en la Universidad de Nueva York, es también autor del libro 'David Lynch: The Man From Another Place'.

-¿Cómo ve el nivel de este festival?

-Estoy muy impresionado con el FICX por la bienvenida que nos han brindado, la gente que he conocido y la amabilidad con la que nos están tratando. En cuanto a la calidad de las películas, también me parece impresionante la selección, pero, como jurado, no puedo hablar mucho. Solo puedo decir que hay mucha diversidad y un punto de aventura.

-El presidente del jurado, Whit Stillman, sostiene que hay dos tipos de pelís: las que son carne de festival y las comerciales.

-Discrepo con mi presidente (Ríe). Hay muchos más tipos.

-¿Tiene sentido poner a los cineasta a competir como atletas?

-No me corresponde a mí decirlo, pero en EE UU hay muchos festivales que no tienen competición. Lo que resulta muy interesante son los premios, que pueden resultar un gran apoyo para las películas independientes.

-Otra vez Stillman: «El cine se muere con plataformas como Netflix».

-Otra vez discrepo y, de hecho, creo que vamos a tener unas deliberaciones de lo más interesantes (Ríe). El cine no está muerto. Llevan más de cien años diciendo eso, pero no es cierto. Solo cambia y seguirá cambiando.

-¿Y el periodismo?

-El periodismo es más necesario y más saludable que nunca en esta era de la posverdad, como se está demostrando con casos como el de Harvey Weinstein. Otra cosa es que esté siendo atacado por Trump, que, por resumirlo en una palabra, es un auténtico desastre, y otros grupos de poder.

-¿Qué está pasando en Hollywood con el acoso sexual?

-Se ha creado un clima donde muchas personas se han sentido más libres para hablar de cosas que se habían ocultado durante mucho tiempo. Y yo creo que es importante que todos estos casos salgan a la luz.

-¿Programa mucho cine español en Nueva York?, ¿hay algún director que le interese especialmente?

-Es un cine con mucha historia. Por supuesto, no lo conozco todo, pero en el Lincoln Center hemos visto todas las películas de Almodóvar, por ejemplo. En cuanto a gente más joven, valoro mucho a Albert Serra, que también hemos programado. Y, de las generaciones que están haciendo cine experimental, me gustaría mencionar a Luis López Carrasco, que tiene aquí un corto a concurso.

-¿Por qué ha elegido a David Lynch como objeto de su primer libro?

-Quería trabajar sobre alguien que no me aburriera y él es alguien que sigue sorprendiéndome a pesar de ver una y otra vez sus trabajos. Explora siempre la lucha entre el bien y el mal y no hay un claro ganador. Quizá eso es lo grande de sus películas.