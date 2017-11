Coixet aboga por «dar a las mujeres armas mentales para frenar la violencia» Isabel Coixet. / EFE La directora catalana ha recibido el Premio Mujer de Cine en el FICX EFE Gijón Sábado, 25 noviembre 2017, 16:15

La directora Isabel Coixet, galardonada con el Premio Mujer de Cine en el Festival de Gijón, ha abogado hoy por "dar a las mujeres armas mentales para que puedan frenar la violencia machista" y educar a las generaciones más jóvenes en valores de igualdad. En una rueda de prensa celebrada hoy en el Festival, donde esta noche en la gala de clausura recogerá el galardón, Coixet ha dicho que le parece "muy grave" que los casos de violencia machista "sigan aumentando".

La realizadora catalana ha destacado que solo la mitad de las mujeres víctimas fallecidas habían denunciado previamente sus casos, por lo que ha demandado una mayor protección por parte del entorno y de las fuerzas de seguridad. "Las personas que sufren la violencia tienen que tener la confianza en su entorno, y es fundamental el papel de la Policía", ha dicho.

En su opinión, para atajar este fenómeno "es importante que los adolescentes sepan lo que tiene que hacer, cómo comportarse, para lo cual hay que hacer un trabajo didáctico profundo con ellos". Coixet ha afirmado que los casos de discriminación y abusos a las mujeres se producen en todos los ámbitos, y no es algo exclusivo del sector del cine aunque estos últimos hayan focalizado el interés de los medios de comunicación estos días.

La realizadora ha dicho que "la prensa y los medios deben estar aburridos o no tener otras cosas de las que ocuparse" para dedicar espacios destacados a las denuncias de abusos de actrices contra el productor Harvey Weinstein. "El abuso es algo que ocurre todos los días en todos los mundos y lo relevante no es tanto si Harvey obligaba a ducharse a las actrices, sino abrir un debate y que actúe la Justicia cuando son delitos", ha añadido. "Harvey Weinstein es el señor manostijeras porque ha destrozado decenas de películas, he coincido con él una vez en un supermercado de Nueva York, en el que le vi robar una chocolatina y comérsela allí mismo", ha dicho.

Coixet, que ha recibido el premio Mujer de Cine en reconocimiento a su trayectoria, ha dicho que le "molesta profundamente" cuando le preguntan qué hace con sus hijos cuando va a trabajar en los rodajes. "Eso es algo que no se lo preguntan a los hombres, Spielberg tiene cinco hijos y nunca se lo preguntaron", ha dicho.

La cineasta, que además ha producido la película "Nadie Nos mira", de la argentina residente en Nueva York Julia Solomonoff que clausura el certamen gijonés, ha asegurado que las dificultades de las mujeres para hacer cine son mayores a partir de la primera película. Las mujer en el cine esta en una "situación precaria, no hay muchas directoras", pero las dificultades aumentan "ocho veces", cuando quieren hacer su segundo proyecto, ha asegurado.

La organización ha concedido el Premio Mujer de Cine 2017 a la directora y productora Isabel Coixet por haber "sabido dar voz a las mujeres a través de la creación de personajes femeninos alejándose de etiquetas y modelos prefabricados". Este premio, que ha alcanzado su séptima edición, nació al abrigo de la organización Mujeres de Cine para promocionar y visibilizar el trabajo en la industria cinematográfica.

Isabel Coixet, quien además es cofundadora de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA), se une así a las realizadoras y guionistas Josefina Molina y Cecilia Bartolomé, la figurinista Yvonne Blake, la montadora Carmen Frías, la representante Katrina Bayonas y la actriz Mercedes Sampietro, en la lista de cineastas galardonadas.