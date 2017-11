'Wild Roses', una peli hecha por mujeres Anna Jadowska está en Gijón para presentar película. / AURELIO FLÓREZ Anna Jadowska presenta en Rellumes un filme en el que los hombres solo son actores | «No me gusta el concepto de cine hecho por mujeres, no creo que sea tan importante el sexo como la persona», apunta la directora polaca M. F. ANTUÑA GIJÓN. Viernes, 24 noviembre 2017, 03:20

Algún día dejará de ser sorprendente. Pero hoy aún lo es. En los créditos de la película polaca 'Wild Roses', que dirige Anna Jadowska, mandan las mujeres. Empezando por ella, que es también la guionista, y siguiendo por las responsables de fotografía, montaje, música, vestuario, sonido y diseño de producción. Solo en la producción aparece un nombre masculino, eso sí, compartiendo faena con una fémina. Es, además, una historia de mujeres, aunque, obviamente, sí hay hombres en el reparto. No hay detrás de esta situación poco común una decisión tomada por razones de género. De hecho, del montaje se iba a ocupar un hombre. Sí fue buscado, en cambio, el trabajo de Malgorzata Szytak para la fotografía porque era necesario que se estableciera una relación íntima entre la cámara y las protagonistas. Narra 'Wild Roses' la historia de Ewa, que vuelve a su casa tras una estancia en el hospital y de la relación que mantiene con su madre. Se adentra, además, en el asunto de la maternidad, para «sacar su lado oscuro».

«No me gusta este concepto de cine hecho por mujeres, creo que hay muchos cineastas hombres que tienen formas de trabajar muy parecidas, no pienso que importe tanto el sexo como la persona», asegura la directora polaca. Eso sí, no niega que los papeles femeninos tienden a ser más decorativos. «Pero esto está cambiando, también en la presencia de directoras, es verdad que la mayoría de los directores son hombres y eso se advierte sobre todo en los palmarés de los festivales», explica. En cualquier caso, es optimista respecto al futuro.

Y lo es pese a que hacer cine en Polonia no es una misión en absoluto sencilla. Llevar a la pantalla 'Wild Roses' le costó cinco años. «Hacer cine es difícil en cualquier sitio, requiere de mucho dinero, y en Polonia estamos en un momento de cambio, no sé qué va a pasar, hay una nueva persona al frente de la cinematografía polaca y de eso dependerá el futuro». Aunque hay dificultades, no falta talento: «Hay un potencial enorme, sobre todo de mujeres cineastas, en mi generación y en la anterior, con una gran sensibilidad y una manera propia de contar el mundo».

Tiene en mente dos proyectos, uno de ellos, con escenario español. «Una de las dos historias está basada en hechos reales, una mujer de sesenta años que atracó un banco en Polonia, y la otra tendría lugar en el sur de España», explica. La inspiración española viene por los casos de estudiantes polacas que viajan para prostituirse.

Se confiesa feliz de su paso por el FICX, donde su filme se inscribe en Rellumes. «Es muy interesante ver cómo una película polaca, pese a las diferentes culturales, es recibida aquí».