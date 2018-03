Cirus Andreu analiza las perspectivas de inversión en el Fórum EL COMERCIO Daniel Mora El subdirector general de Sabadell aportará en el Club de Regatas de Gijón, claves para optimizar la rentabilidad en los mercados durante 2018 NOELIA A. ERAUSQUIN Gijón Martes, 13 marzo 2018, 12:57

Cirus Andreu pide prudencia a la hora de invertir ante un año de moderación del crecimiento

El subdirector general de Banco Sabadell advierte, en el Fórum de EL COMERCIO, de que se está llegando al final del ciclo económico expansivo

No hay recetas mágicas para saber cómo invertir en 2018 y Cirus Andreu no se reconoce como un gurú sobre dónde depositar los ahorros, pero el subdirector general y director de Asset Management y Análisis de Banco Sabadell suele acertar en sus pronósticos, como los que hizo el año pasado en su ponencia en el Fórum EL COMERCIO. Esta mañana ha vuelto a Gijón, dentro de este ciclo de conferencias que organiza EL COMERCIO, para hablar de las 'Perspectivas de Inversión para 2018', un ejercicio que se espera de nuevo de crecimiento -de un 2,5%, según los cálculos de la entidad financiera-, marcado por el fin de los estímulos al crédito por parte de las autoridades monetarias internacionales, con la constante compra de deuda y la bajada de tipos, lo que implicará la subida de los intereses de los créditos. También será un año con gran volatilidad de los mercados, en el que reaparecerá la inflación por la prolongada mejora de la economía y en el que influirán aspectos como el Brexit, el proteccionismo impulsado por EE UU o, en el terreno interno, la inestabilidad política española. De hecho, advierte Andreu, esta mejora continua de la economía podría frenarse si no se realizan reformas estructurales en el mercado de trabajo, el sistema de pensiones y se ponen en orden las cuentas públicas, "aprovechando la fase del ciclo para desendeudarse". No obstante, apuntó la dificultad que tiene el Gobierno para abordar las dos primeras, ante un panorama político sumamente fragmentado. De hecho, abogó por cambios en los sistemas insitucionales, incluso impulsados a nivel europeo, para evitar los bloqueos de los gobiernos de los países de la UE y puso el ejemplo de otros, como Italia, Alemania o Bélgica, que también atraviesan por dificultades.

Pero este no es el único aviso que ha hecho este directivo de Sabadell, también alertó de que nos encontramos ya ante el fin de un ciclo económico expansivo, por lo que abogó por tener más prudencia a la hora de invertir, aunque "el mercado sigue siendo favorable para los activos de riesgo". Así, aconsejó centrarse en apuestas "menos masivas", mantener los activos reales (commodities), combinados por alternativos (UCITS y 'hedge funds') y también ve oportunidades en la renta variable y la gestión del riesgo.

Sobre el mercado de trabajo, abogó por simplificar los tipos de contrato que existen en la actualidad y, aunque pronosticó una mejora para el empleo, no prevé avances en materia salarial. "Los españoles tienen que modificar sus expectativas", aseguró, para poner como ejemplo a Alemania, "que supo hacer su deflación salarial antes" y así dejar atrás la recesión con más rapidez que España. En este sentido, criticó que la caída en las remuneraciones "solo se esté produciendo en los nuevos empleos".

En el terreno público, calificó de "reto" lograr cuadrar las cuentas de las administraciones y advirtió de que esta será, sin duda, una obligación impuesta desde el exterior que se debe abordar cuanto antes.

Por otro lado, criticó las políticas proteccionistas del presidente americano Donald Trump -"la experiencia demuestra que funciona mejor la colaboración", señaló-, aunque también reconoció que, ante una guerra comercial, la UE perdería más que EE UU.

En el terreno regional, Andreu abogó también por poner en marcha medidas que permitan cambiar la dinámica demográfica y alertó de los efectos que tendrá en la economía la falta de natalidad en la región.

Esta nueva jornada del Fórum EL COMERCIO, organizada por este periódico con SabadellHerrero, tuvo lugar en el Club de Regatas de Gijón, con la presentación del director de EL COMERCIO, Marcelino Gutiérrez, y la intervención de Pablo Junceda, subdirector general de Banco Sabadell y director general de SabadellHerrero.

Cirus Andreu es un profesional de dilatada trayectoria en el sector. Acumula 28 años de experiencia como gestor de inversiones, consultor y analista financiero en Estados Unidos, Francia y España. Ha asumido a lo largo de su trayectoria profesional responsabilidades directivas tanto en Banco Sabadell como en otras instituciones. En la actualidad, ejerce la vicepresidencia del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y es miembro del comité consultivo de la European Securities and Markets Authority, más conocida por su iniciales en inglés ESMA. También desempeña el cargo de presidente de la agrupación de instituciones de inversión colectiva de INVERCO