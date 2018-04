Fernando Lastra: «Da confianza escuchar al ministro poner plazos a las obras», afirma el Principado

La relación Principado-Ministerio de Fomento pasa por su momento más cordial de los últimos seis años. Y ayer, en el Fórum EL COMERCIO, volvió a quedar patente. No solo por la afabilidad que mostraron el ministro Íñigo de la Serna y el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, durante todo el acto celebrado en el Real Club Astur de Regatas de Gijón, sino por las reacciones de este último a la intervención del primero y sus anuncios. «Tenemos que celebrar que sea el máximo responsable de Fomento el que comprometa actuaciones» en Asturias, dijo Lastra.

De esta forma, el consejero celebraba los plazos dados ayer en el Fórum EL COMERCIO por el ministro para acometer los grandes proyectos de infraestructuras en la región, como la alta velocidad ferroviaria, el plan de vías de Gijón, el tercer carril de la 'Y' o la continuidad de las obras de la autovía del Suroccidente.

Fernando Lastra insistió en que, «al margen de la discrepancia» política, «siempre es bueno y ofrece seguridad y confianza escuchar al ministro poner plazos» para las actuaciones de su departamento en Asturias. También destacó el consejero de Infraestructuras la «buena sintonía» que mantiene el Gobierno del Principado con Fomento. «Una relación que en materia de infraestructuras debe estar presidida por la cooperación entre administraciones y en el respeto con los compromisos fijados».

01:43 Vídeo. J. Peteiro

En este sentido, Lastra aprovechó para poner en valor los pasos dados desde el Principado y desde Fomento para desbloquear proyectos que llevaban años paralizados, como es el plan de vías de Gijón. Un proyecto que, como recordó el consejero, «es de una importancia tremenda» para el Ejecutivo autonómico y una de las piezas angulares del proyecto metropolitano del área central. «Es de interés general para Asturias», dijo el consejero de Infraestructuras.

Igual de positiva es la valoración que se hizo desde el PP de Asturias a los anuncios realizados ayer por De la Serna en el Fórum EL COMERCIO. La presidenta de esta formación, Mercedes Fernández, considera que la intervención del ministro «suponen la reafirmación de los compromisos» del Gobierno central para Asturias.

La líder de los populares asturianos, no obstante, recordó, como había hecho en varios momentos en su intervención en el Real Club Astur de Regatas el ministro, que muchos de estos compromisos están vinculados a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. «Para Asturias sería dramático que no tuviesen el trámite parlamentario en sentido positivo», afirmó Mercedes Fernández. Es por ello por lo que la presidenta regional del PP hizo un llamamiento al resto de fuerzas políticas a que apoyen las cuentas presentadas la pasada semana por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. «Son presupuestos que marcan compromisos sociales, como son las pensiones, que contemplan subidas del 3% en aquellas más bajas. Decir no a estos presupuestos es decir no a los pensionistas asturianos», dijo Fernández, quien recordó que otras medidas, como la homologación salarial de los miembros de la Fuerzas de Seguridad del Estado con los de las policías autonómicas «o las deducciones de 1.000 euros y bonificaciones especiales para guarderías y familias numerosas».

En una línea similar se manifestó el diputado regional de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, quien hizo un llamamiento a seguir la línea de cordialidad institucional que permitió desbloquear proyectos atascados durante años, como el plan de vías de Gijón. El parlamentario asturiano recordó que su formación ha anunciado su respaldo a unos presupuestos que, como él mismo quiso recalcar, «no son los presupuestos de Ciudadanos. La gobernabilidad del país en un momento como en el que nos encontramos exige responsabilidad y que haya presupuestos», insistió Fernández Bartolomé, quien hizo un llamamiento al PSOE a que apoye las cuentas. «Hay que ser coherente y no me vale que en Asturias pida un apoyo que luego descarta en el Congreso de los Diputados», dijo.

Críticas de la FSA y Podemos

Mientras el consejero de Infraestructuras celebró los anuncios dados por el ministro De la Serna, especialmente los plazos que fijó para las grandes obras, en la Federación Socialista Asturiana se mantuvo una línea contraria. El secretario de Planificación Territorial de los socialistas de la región, René Suárez, afirmó que los anuncios del ministro «no son más que palabras que siguen sin acompañarse de hechos y demuestran el abandono en el que el Gobierno del PP ha sumido a esta región en materia de infraestructuras». Criticó el dirigente de la FSA los plazos dados por Íñigo de la Serna para la finalización de la variante ferroviaria de Pajares -en 2020- y los «parches» que a su juicio anunció el ministro para las cercanías en la región.

Asimismo criticó con dureza el anuncio del inicio este año de las obras de vaciado de los túneles del metrotrén en Gijón. «Todo lo que harán será empezar a sacar el agua, pero aún no saben cómo ni cuánto tardará», lamentó René Suárez. «Los compromisos con Asturias se miden con financiación y plazos. Exigimos que cumpla con su responsabilidad e invierta en las infraestructuras la financiación necesaria para superar el agravio que hemos sufrido durante estos años de gobierno del PP», concluyó el dirigente de la FSA. Cabe recordar que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado en varias ocasiones que el grupo socialista no apoyará los presupuestos.

También crítico se manifestó ayer el diputado de Podemos Héctor Piernavieja. Tras escuchar los anuncios del ministro, el parlamentario regional se mostró «preocupado por esa visión mal entendida de que las infraestructuras cuanto más grandes, mejor». Sí aplaudió, por contra, la propuesta planteada para dotar a la autopista 'Y' de un carril VAO, «que es más acertada que un tercer carril», otra de las alternativas planteadas.