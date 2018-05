La tecnología 'Blockchain', en el Fórum EL COMERCIO Los expertos Roger Olivet, Luis Meijueiro y Joaquín Muñoz explicarán en el ABBA Playa de Gijón, el jueves, las opciones de negocio que ofrece E. C. GIJÓN. Martes, 8 mayo 2018, 04:48

El Fórum EL COMERCIO celebrará pasado mañana, jueves, a partir de las nueve y media de la mañana, una nueva jornada, bajo el título 'Blockchain: la tecnología que revolucionará nuestros negocios y empresas', organizada en colaboración con el Banco SabadellHerrero. 'Blockchain' es una tecnología de moda, que en los últimos meses ha tomado fuerza en el mercado de las tecnologías TIC, presentándose como un cambio de referente tecnológico que ha llevado a las empresas a posicionarse y evaluar el impacto futuro de dicha tecnología en su negocio. En la jornada participarán el investigador del CTIC Luis Meijueiro, el responsable del área de Nuevas Tecnologías del bufete Ontier, Joaquín Muñoz; y el del desarrollo de la tecnología 'Blockchain' y los sistemas de inteligencia artificial del Banco Sabadell, Roger Olivet, ingeniero informático por la UPC y por la universidad alemana de Karlsruhe Institute of Technology. CTIC y el Banco Sabadell están colaborando actualmente en la implantación y desarrollo de las posibilidades que ofrece la tecnología 'Blockchain', y en la jornada se explicará su experiencia de análisis de procesos para determinar cuando blockchain es una alternativa tecnológica con impacto y beneficio real, así como el desarrollo de aplicaciones concretas basadas en esta tecnología.

Por su parte, Joaquín Muñoz, de Ontier, mostrará el impacto de la tecnología en otro ámbito distinto como es el jurídico y legal. Muñoz, responsable del área de Nuevas Tecnologías de Ontier, está especializado en propiedad intelectual y goza de un gran reconocimiento legal por, entre otros asuntos, la defensa letrada del español Mario Costeja en el procedimiento por el'derecho al olvido' contra Google, un caso que ganó y por el cual fue reconocido por la revista 'The American Lawyer' con dos premios: el 'Global Legal Awards. International Litigation' y el 'Grand Prize Global Dispute of the year'.