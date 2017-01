El secreto de las mejores casadielles es...

Enero es el gran mes gastronómico en La Foz de Morcín. Además del Capítulo de la Cofradía de los Nabos de Morcín y del Certamen de Afuega’l Pitu, se celebra en esta localidad asturiana el Concurso Mundial de Casadielles. El pasado martes, el jurado del VIII Concurso Mundial de Casadielles, bajo la presidencia de Javier del Valle, que organiza la Hermandad de la Probe, eligió como mejor casadiella profesional la de Camilo de Blas, la famosa confitería ovetense, ahora con sede también en Gijón, célebre por haber sido la credora de los carbayones.

José Juan de Blas, bromeaba con el premio:«Queríamos saber si nuestra casadiella era muy buena porque lo pensábamos nosotros o si realmente lo era.Parece que lo es».

En su confitería elaboran casadielles desde hace décadas, «queríamos hacerlas y, con mi padre, comenzamos las pruebas.Conocíamos los ingredientes, así que solo era cuestión de probar hasta encontrar lo que buscábamos», explica. «El secreto está en usar un hojaldre como el de Camilo, bien hecho 100% a base de mantequilla. Y, claro, usar nuez asturiana, porque aunque no valoremos lo nuestro, la nuez asturiana es la mejor.Las que usamos nosotros son de la zona de Infiesto». A la hora de freír,«aceite de oliva». «Uno de los piropos que más me gustó sobre nuestras casadielles –explica De Blas– me lo dijo una chica: ‘Mi madre hacía las casadielles muy bien, y yo, desde que no está, no suelo tomarlas.Tuve la ocasión de probar una de las suyas y de repente sentí algo. Son las más parecidas a las que hacía mi madre’. Y eso es lo mejor que te pueden decir, porque lo que hace la madre de uno no lo supera nadie. Lo que hace una madre lleva mucho cariño, muchas vivencias...».

Camilo de Blas se hace con el primer puesto en el Concurso Mundial de Casadielles de Morcín, donde Sonia Zapico y María Barrero vencen en las categorías de casadiella casera y de escuela / P. Lorenzana

Hubo más premiados en Morcín. En la categoría de aficionados o casera, el primer premio se lo llevó Sonia Zapico y en la categoría de estudiantes de cocina, el galardón recayó en María Barrero, alumna de la escuela de hostelería del IESValle de Aller. En su caso, además del diploma acreditativo, como mejor alumna, se llevó un curso de repostería de dos días de duración con el que ampliar sus conocimientos en materia de postres.

En esta ocasión fueron 25 los participantes en las distintas categorías que pasaron por el tamiz de un jurado formado por 16 personas que se encargaron del veredicto. El próximo fin de semana, en La Foz de Morcín la gastronomía volverá a ser protagonista con el certamen del quesoAfuega’l pitu.