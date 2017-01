«La faba que no crece en la huerta, lo hace en la pota»

«Hubo una merma bastante grande en la producción porque el año pasado hubo mucha sequía». Así resumen los cosecheros de fabes con Indicación Geográfica Protegida (IGP) de Argüelles la última cosecha, que aún no han contabilizado. «Lo normal es que cada vaina lleve de media cuatro, cinco o incluso seis granos, pero esta vez vienen dos o tres nada más», explica Ulpiano Huergo, uno de los productores.

Estos días trabajan a destajo para tenerlo todo listo para la vigésima octava Feria de Les Fabes, que se celebrará el domingo y en la que pondrán a la venta una tonelada del producto. «Hay menos que otros años, pero el grano sale bastante limpio», señala Manuel Álvarez, quien asegura que «es una faba de lujo, de cinco estrellas, fina, de piel suave y mantecosa». Asimismo, apunta que «la que no crece en la huerta, lo hace en la pota».

En la actualidad, la Sociedad Civil San Martín aglutina a media docena de cosecheros que cultivan cerca de veinte hectáreas del producto en la parroquia sierense. El principal inconveniente al que tienen que hacer frente cada temporada es a las plagas, aunque el clima es otro de los factores determinantes. «Antes llovía mucho más», apuntan. En cambio, no tienen grandes pérdidas por la acción del jabalí. «Como no plantamos maíz, puede estropear algo el terreno, pero no tocan las plantas», añaden.

Los productores quieren que la jornada del domingo repita el éxito de años anteriores, aunque reconocen que la clientela, que permanece fiel, ha cambiado sus costumbres. «Antes la gente venía y pasaba el día aquí y en los últimos años notamos que la mayoría solo viene a comprar», apunta Huergo. Las antiguas escuelas, donde tendrá lugar el mercado, abrirán sus puertas de diez de la mañana a dos y media de la tarde.

Misa y folclore

La jornada se completará con una misa y la actuación de los grupos Llocántaru y El Piñote. Por su parte, los establecimientos hosteleros celebrarán unas jornadas gastronómicas con un menú en el que ofrecerán fabada y arroz con leche.

Además de la Sociedad Civil San Martín, en la organización de la feria y de la fiesta participan la Sociedad Cultural y Recreativa de Argüelles, la parroquia de San Martín y la Caja Rural. El Ayuntamiento de Siero figura como colaborador.