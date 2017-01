«Pedí que vinieran a comer y lleno a diario»

No se le olvidará el 28 de diciembre, cuando un incendio se llevó por delante el comedor y el almacén del negocio de su vida. El que lleva su nombre, el Llar de Viri, y que le ha proporcionado numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera. Pero tampoco olvidará Viri Fernández, miembro destacado del Club de Guisanderas, premio 2016 a la Mejor Fabada del Mundo, todo lo que ha ocurrido desde aquel desastre. «A la gente que me preguntaba si necesitaba algo, les dije que vinieran a comer tres veces al día. No me puedo quejar, lleno a diario».

Como lo hizo ayer. Sus compañeros de sector decidieron darle un homenaje de la mejor forma posible: acudiendo a comer a su casa, situada en San Román de Candamo. Distribuidores hosteleros e integrantes de la patronal del sector, Otea, se sentaron en las mesas que, mientras concluyen las obras de reconstrucción de la zona afectada, se han convertido en el nuevo comedor del Llar de Viri. «Les ofrecí pudin de puerros, pastel de morcilla, pote de berzas, pitu de caleya y flan de almendra», unos platos sobradamente conocidos por sus clientes ya que son buen ejemplo de la excelencia de su carta.

A pesar de la felicidad del encuentro con los compañeros, Viri sigue preocupada. «Lo peor no pasó. Aún falta mucho por hacer y no descansaré hasta que esté todo arreglado». No obstante, como hizo ya el día del incendio, no pierde su ánimo. «Tengo que estar muy agradecida, ya digo que lleno a diario. Como tengo tan poco espacio, pongo mesas compartidas y los clientes están encantados. Dicen que les gusta mucho conocer a otras personas y disfrutar de la comida».

Una comida que elabora «como al principio». Con el llar, la cocina y un pequeño comedor, acompañada de la también guisandera María José Miranda, su nuera. Siempre ha dicho ella que ese volver a empezar, como siempre, «es una señal», como lo fue que, de las llamas, se salvara un libro de recetas de cocina escrito a mano del año 1.900. «Está claro que hay que seguir», dijo.