Trabanco celebra la nueva cosecha con los chigreros Samuel Trabanco, en el centro, tras los chigreros homenajeados. A la izquierda, en primer término, el director general de Desarrollo Rural, Jesús Casas. / DAMIÁN ARIENZA El responsable del llagar presentó su 'Sidra sobre la madre', ya en la Denominación de Origen JESSICA M. PUGA Gijón Domingo, 27 mayo 2018, 21:36

Por tercer año consecutivo el llagar Trabanco presentó su 'Sidra sobre la madre' edición limitada. Un producto que, como explicó el responsable del llagar, Samuel Trabanco, «es como el que hacía mi tío Vicente, que era maestro de muchas cosas en la vida, y, sobre todo, de la sidra y todo lo relacionado con ésta».

La peculiaridad de la Sidra sobre la madre es que no se trasega, es decir, no se mezcla el contenido de los barriles en los que se almacena el caldo resultante de mallar la manzana. «Todo esto dificulta adivinar el resultado, ya que no tienes forma de hacer mezclas. Aquí sacas lo que hay», apuntó Trabanco durante el acto de presentación, que contó con la asistencia de la surfista Lucía Martiño, nueva imagen de la marca.

El acto, celebrado en el túnel de Trabanco, fue especial por dos motivos añadidos. Primero, porque las botellas que en él se presentaron son las primeras de sidra natural con Denominación de Origen de Trabanco, pues el llagar de Lavandera acaba de incorporarse a la indicación. «Esto prueba que sí hacemos cosas y que, de hecho, a veces, incluso las hacemos bien», apuntó el director general de Desarrollo Rural del Principado, Jesús Casas, quien animó a los presentes a unir esfuerzos porque así «Asturias, en general, irá mejor». Casas aprovechó también para formular un deseo en voz alta: «Ojalá dentro de dos años estemos juntos otra vez celebrando que la sidra es Patrimonio de la Humanidad».

El momento más emotivo de la tarde llegó cuando Samuel Trabanco agradeció su fidelidad a una representación de chigreros que han apostado siempre por su llagar. Cuatro de los que llevan más tiempo sirviendo su sidra recibieron su más sincera gratitud, además de un obsequio y el aplauso del público. Los homenajeados fueron Luis Naredo, de El Furacu (Villaviciosa); Tino Menéndez, de Les Peñes (Gijón); Julio Pardo, de la sidrería Los Leones (La Felguera), y Marcelino Rodríguez, de Casa Colunga (Sama). «Os lo merecéis todo», les dijo Trabanco.