RAMÓN COALLA. Propietario de Coalla Gourmet «El cliente tiene muy claro lo que quiere para Navidad» «Recuerdo el año que cambiamos de siglo, que fue muy bueno, imagino que porque pensábamos que se iba a acabar el mundo»

No hay Navidad sin Coalla Gourmet, la tienda dedicada a la alimentación que abrió sus puertas en 1955 y que desde hace veinticinco años regenta Ramón Coalla, hijo de los fundadores. Con tiendas físicas en Gijón y Oviedo, los nuevos tiempos, cuenta el responsable, les llevan a «seguir consolidando la empresa haciéndola aún más eficaz y moderna, e ir compaginándolo todo con las nuevas tecnologías».

Animales de costumbres. «El cliente tiene muy claro lo que quiere para Navidad. Al final, somos animales de costumbres y si todos los años pones una buena tabla de quesos y de embutidos y te va bien, pues repites al siguiente. Las compras importantes se empiezan a hacer después del puente de la Constitución y a última hora es habitual coger algo, una tontería, un producto que apetece puntualmente. En noviembre todavía nos da pereza empezar a hablar de la Navidad, y eso que esta cada vez se empieza a sentir antes por la influencia norteamericana».

Cuestión de modas. «La Navidad es una época de clásicos. Lo que no falta nunca en la mesa es el jamón de bellota, una buena tabla de quesos, foie, salmón y turrones. Hemos detectado que estos últimos años los quesos le están ganando mucho terreno a los embutidos. Lo que ocurre es que tenemos cientos de quesos y son todos tan diferentes, que a la gente le apetece sumergirse en ese mundo e ir probando productos nuevos porque es muy divertido. Eso sí, un buen jamón de Guijuelo sigue ocupando un lugar destacado en las celebraciones».

No se puede dejar de aprender. «El cliente es cada vez más profesional y viene con ideas muy claras de lo que quiere. Se deja aconsejar, sí, pero tiene un conocimiento brutal del producto que antes no tenía. Eso, por una parte, nos facilita la venta, pero, por otra, nos la dificulta, porque si él sabe mucho, tú tienes que saber más, que para eso estás ahí trabajando. Eso nos obliga a no dejar de aprender».

Navidad mayúscula. «Guardo un recuerdo especial de las fiestas del cambio de siglo, las del año 2000, que acabó siendo especialmente bueno. Entonces, todos teníamos mucho miedo porque nos decían que los ordenadores iban a dejar de funcionar y no sé cuántas cosas extrañísimas más iban a pasar en cuanto sonaran las campanadas... Total, que acabamos tirando la casa por la ventana, imagino que porque pensábamos que iba a ser el fin del mundo».

El verano es la nueva Navidad. «La facturación que hacemos últimamente en verano, principalmente entre finales de julio y mediados de agosto, es brutal. La Navidad sigue estando por encima, pero la distancia entre ambas es cada vez menor y eso es gracias, en buena parte, a la variada actividad que hay en Gijón durante el periodo estival. Además, el turista participa mucho, y cada vez más, en la vida de la ciudad y eso es muy importante para la hostelería. Tras el jaleo de estas fecha toca hacer balance y apuntar qué productos han funcionado mejor y peor y qué podemos mejorar para hacerlo mejor el próximo año. Es por todo esto que para nosotros, esta Navidad empezó justo cuando acabó la pasada, y así sucesivamente».

El problema de las calles sin vida. «Una cuestión importante que percibo y que me preocupa es que las calles de la ciudad se están quedando desiertas, con muchos locales vacíos. Este no es un problema de los centros comerciales en sí, pues ellos son un vecino más con el que hay que convivir y está bien que haya. El verdadero problema empieza cuando las calles adyacentes a estos se quedan sin vida; eso es lo que hace verdadero daño, y no solo al comercio local, sino a la ciudad en sí, porque somos las tiendas las principales encargadas de generar vida».

Deseos para el nuevo año. «Nuestro objetivo es seguir consolidando la empresa y cuidar mucho todo el tema ‘online’, que es una parte que requiere mucha especialización y profesionalización. Aquí, además de ofrecer cosas diferentes, tienes que dar un servicio impecable, pues las ventas son más difíciles que en una tienda física, donde te veo la cara y tenemos un trato más cercano. En la tienda ‘online’ el cliente puede sacar una impresión negativa fácilmente, por lo que todo tiene que estar más medido, además de ser eficaz y profesional».