«Nuestra especialidad es la comida y la bebida de los asturianos»

No cabe duda de ello. El empresario asturiano, además de estar al mando de Crivencar, entidad especializada en la recuperación, promoción y comercialización de productos asturianos, cuenta ya con seis establecimientos de la marca Tierra Astur en los que trabajan cerca de 350 personas, para dar vida y sabor a los platos de nuestra región. Su última propuesta es el Tierra Astur Espichas, en Gijón. Un local ubicado en Poniente que responde a la demanda de su público y que sirve de refuerzo a su predecesor situado en la misma zona.

–Se lanza con un nuevo restaurante, ¿también con nuevas propuestas?

–El nuevo Tierra Astur nace de la demanda del público. Nos enfocamos a tapas y espichas, pues es lo que más nos pedían. La idea ahora es que la gente pruebe muchos más platos, ya que siempre se quejaban de que en nuestros establecimientos las raciones son muy abundantes. De esta forma una pareja puede probar más de una elaboración. En definitiva, nuestra propuesta se centra en tapas, aunque, bueno, no nos olvidamos de las raciones.

–¿Qué hace especial al nuevo Tierra Astur?

–Además de la nueva propuesta gastronómica, lo que hace especial a cada establecimiento es la decoración, que engloba lo tradicional con lo actual. En éste hemos utilizado trozos de castaño, tratados a mano, para revestir el interior de la sidrería. Esto se hacía antiguamente para cerrar todo tipo de carros, fincas... A nuestro restaurante le aporta mucha calidez y un toque rústico. Queda muy bonito.

–¿Cómo ha sido la acogida por lo comensales?

–Bien, muy buena. Tenemos mucha gente, incluso hemos llegado a reservar ya espichas para Navidad. Es un centro que lo abrimos en temporada alta todos los días y en temporadas normales, el fin de semana, pues se creó con la idea de apoyar al otro establecimiento.

–¿De todos sus locales, le tiene especial cariño a alguno?

–(Ríe) No, no. Todos tienen algo especial, diferente... Aún así, siempre se busca que la comida sea la misma para conseguir un idéntico perfil gastronómico: quesos asturianos, ternera IGP, tortos, sidra...

–¿Cuál es la especialidad de Tierra Astur?

–Yo siempre digo que nuestra especialidad es la comida y la bebida de los asturianos. Cualquier persona que se acerca a uno de nuestros locales va a comer platos astures en un ambiente divertido y en una decoración tradicional pero actualizada.

–¿Ningún plato triunfa más que otro?

–Los tortos y la ternera están teniendo mucho éxito. Pero, en general, creo que gusta toda la comida, pues son platos cien por cien astures.

–Si fuera un comensal de Tierra Astur, ¿qué propuesta le interesaría más?

–A mí me gusta el concepto que tenemos de espicha. A partir de ocho personas, existen dos posibilidades de disfrutar, ya sea de pie o sentado. Pero, sin duda, la gran protagonista es la sidra. La servimos directamente desde el tonel y está incluida en el menú. Lo divertido es que un espichero toca un cencerro para avisar a los clientes de desde qué tonel se puede tomar la sidra.

–¿Por qué gustan tanto sus establecimientos a locales y forasteros?

–(Ríe) Creo que igual di con la tecla con la apertura de la sidrerías. Cuando empecé en el mundo empresarial noté que hacía falta una imagen de sidrería asturiana, pues las que había eran cafeterías, chigres... Faltaba esa identidad. Le di muchas vueltas y al final me lancé con Tierra Astur. Pronto me di cuenta que es algo que la gente valora, pues son establecimientos con productos autóctonos, donde los precios no se disparan. Espero que siga funcionando por muchos años.

Regalar productos asturianos

–¿Para cuándo uno fuera del Principado?

–No sé si llegará ese día. Es algo que había barajado hace tiempo, pero con las nuevas aperturas en Gascona y en Poniente se ha quedado ahí. Ahora hay que atender lo que tenemos aquí, pues no se puede dejar de trabajar. Hay que estar alerta... Quizá cuando lo tenga todo muy controlado me anime. Pero bueno, también hay que vivir y disfrutar con los tuyos.

–¿Y otras aperturas en Asturias?

-De momento no. Estamos todos los días mejorando lo que tenemos.

–¿Cómo llevan la campaña de Navidad de este año?

–Tenemos muchas novedades, productos nuevos, presentaciones diferentes... Siempre intentamos cautivar al cliente. Me gustaría que la gente regale productos de Asturias, para que el valor de ese regalo se queda en nuestra región.

–¿Cómo ve en la actualidad la gastronomía asturiana?

–Cada vez tienen más futuro las pequeñas producciones y de gran calidad. En Asturias, debemos promocionar y poner en valor eso: lo artesano.

–¿Y el mundo empresarial?

–Creo que la gente tiene que dejar de ver al empresario como un explotador. Eso no es así, la mayoría estamos por la convivencia en armonía. Por ello, pido que se valore al empresario como generador de empleo y motor de la economía de un país.

–Habla de generar empleo. ¿Cuántos puestos de trabajo ha creado su empresa?

-Nosotros damos trabajo a 350 personas. Así que debería haber muchos más empresarios, ya que de este modo habría más empleos y más riqueza.