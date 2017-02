'Yekini' quiere triunfar en España

Óscar González, Nuria Castro, 'Chejo' Seoane, Manuel Fernández y Miguel Piñeiro (ausente en la foto) son cinco gijoneses que, por hobby, llevan un año elaborando cerveza artesanal en un local de la calle León XIII, en El Llano. Se acaban de presentar al V Concurso Homebrewer, en el que un grupo de expertos elige la mejor cerveza artesana de España elaborada en casa entre 120 muestras. Al certamen enviaron la prueba de su sexta elaboración bautizada como 'Yekini', en honor al color de la piel del exjugador del Sporting. La 'Yekini' es «una negra tipo Porter. Tiene el aroma del malteado y el sabor del lúpulo. Es generalmente fuerte y oscura y se elabora preferentemente con aguas de bajo contenido en calcio», en palabras de uno de los 'alma máter' de esta bebida, 'Chejo' Seoane . La etiqueta, que también valorará el jurado, es de Nuria Castro. En ella se incluye una aclaración al nombre que ha recibido la cerveza que, según presentan, «deja un gran sabor de boca».

Como no podía ser de otra forma, estos cinco emprendedores -si consiguen fabricar dos remesas iguales no descartan empezar a producir en formato comercial «para vender»- se conocieron 'catando' diferentes variedades de maltas en el despacho de cervezas Señor Lúpulo de la calle San Antonio, del que es propietario uno de los promotores de esta iniciativa, Miguel Piñeiro, que aspira a convertirse en empresarial. Hace ya dos años de aquellos primeros encuentros compartiendo birras. Esta afición en común le llevó al Festival de Cerveza Artesana de Tolivia (Laviana) y allí, según recuerdan, «prometimos que volveríamos a la siguiente edición con nuestra propia cerveza».

Homenaje póstumo

El reto aún no se ha cumplido. Pero ahora, con la 'Yekini' no descartan poder cumplirlo si el día 27, cuando el jurado del concurso nacional realizará la cata, les brinda una valoración positiva. Fruto de esa promesa, empezaron a elaborar cerveza en un garaje, pero la bebida se contaminaba. Según explica la bióloga del grupo, esto ocurría por «falta de limpieza o microorganismos en el ambiente». Por este motivo, decidieron invertir un poco y alquilar un bajo en El Llano. Allí este mes cumplen un año de experimentación. El arrendamiento y el producto para la fabricación les supone un desembolso mensual de unos 80 euros por cabeza, pero garantizan la producción con un mejor control sanitario.

La etiqueta de 'Yeniki' presentada al concurso. / E. C.

Tardan más de un mes en 'sacar' una producción. Ya llevan seis. Nuria Castro recuerda todos los nombres de sus 'bebés'. Primero fue la 'Be Fresh'. Le siguieron 'My Friend', 'No Time for Whirpooling', 'Environmental Police', 'Imperial Yekini'... hasta llegar a la 'Yekini'. «Les ponemos los nombres que nos inspiran en ese momento, una canción, un jugador de fútbol...», aclara Óscar González.

En sus bodegas guardan incluso alguna mezcla negra a la que añadieron elementos como el chile, que reporta a la bebida un regusto picante. Desde la materia prima, que conservan en bolsas de plástico, estos amigos elaboran artesanalmente la cerveza paso a paso, con productos naturales, sin aditivos. Así esperan lograr el premio nacional. Y así, de paso, rendirían un homenaje póstumo al delantero internacional nigeriano que militó en el Sporting en la temporada 1995/96 y falleció, a los 48 años, en 2012.