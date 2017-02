Platos disfrazados

Es época de carnaval y antroxu y el cerdo es protagonista en los platos y menús de Asturias. Pero hay más formas de celebrar un carnaval gastronómico. Una de ellas es elaborando platos disfrazos o trampantojos. Los trampantojos no son lo que parecen y juegan y divierten al comensal, consiguiendo su sorpresa como el carnaval mismo.

Para hacer este reportaje se proponen tres recetas trampantojo: un plato vegano que parece picadillo con huevo, pero que en realidad es seitán y arroz y que prepara Joaquina Rodríguez, de la casa de comidas Casa Chema, de La Arquera, en Oviedo. El segundo está elaborado por Ramona Menéndez, del establecimiento de comidas Casa Belarmino, ubicado en el pueblo de Manzaneda, en Gozón.Para terminar, un trampantojo muy celebrado, creado por Heston Blumenthal y cuya receta proporciona el restaurante Ume, de Gijón, a cargo del cocinero Esteban Jirout.

Los trampantojos han sido, sobre todo, platos de concurso.Muchos de ellos han conseguido en los distintos campeonatos de pinchos las mejores calificaciones.Ha habido campeones de España como los Minibabybel, que presentó DiegoGuerrero al campeonato nacional de Valladolid de 2009. Se trataba de una crema de queso con una gelatina de remolacha haciendo de capa exterior que, en este caso sí, se podía comer.No fue el único trampantojo vencedor. Al año siguiente, Los Zagales, de Valladolid, se alzaron con el primer puesto gracias a su Tigretostón, que depertó la nostalgia de toda una generación por aquel pastelito industrial que, en esta ocasión, era un pan negro relleno de una crema de queso, cebolla roja confitada y morcilla. En Asturias también tenemos ejemplos, como el Mejiblanco 2012, un pincho creado por Pepe Ron, del restaurante Blanco, de Cangas del Narcea, con el que ganó el Campeonato de Asturias de Pinchos y logró un segundo puesto en el Campeonato Nacional de Pinchos yTapas de Valladolid. Se trataba de un mejillón en vinagreta cuya cáscara podía comerse.

Además de otros muchos ejemplos en los campeonatos locales, regionales y nacionales, los trampantojos han formado parte de la alta cocina. Desde las aceitunas líquidas, de Ferrán Adriá, uno de los platos más reconocidos de la técnica de esferificación, muchos han sido los que han empleado el trampantojo en su alta cocina.

Andoni Luis Aduriz, por ejemplo, en su restaurante con dos estrellas Michelin, Mugaritz, creó unas patatas con forma y apariencia de piedra. Para elaborarlas empleó una arcilla comestible. No fue el único: el mejor restaurante del Mundo, el Celler de Can Roca, en Girona, creó un puro de chocolate que se servía sobre un cenicero y que contenía una ceniza comestible. También Dani García, del resturante homónimo, tuvo su trampantojo: un tomate que, como le ocurrió al resto, fue imitado hasta la saciedad. Los churros con chocolate, que en realidad son morcilla y patata; el helado Magnun, que no es más que un bizcocho con nata; el bombón Ferrero Roché, que en realidad es de foie; el pastelito Mi Merienda (plato creado en Gijón por el restaurante El Medio Lleno), con carne guisada; el caviar que en realidad son perlas de vino, el huevo cocido que no es más que chocolate... Todos han sido platos que unos y otros cocineros han preparado buscando la sorpresa y la diversión del comensa,l y que muchas personas ya han tenido ocasión de probar, bien en su versión original o como copia.

La cocina vegana

La cocina vegana y la vegetariana tienden en los últimos tiempos a producir recetas que imitan otras tantas que contienen carne o productos derivados de los animales como huevo, leche... Un ejemplo es la propuesta de Casa Chema, que desde hace varios años ofrece menús y platos veganos dentro de su carta. Otros se pueden encontrar en los supermercados: mortadela vegana, queso vegano, chorizo vegano, bacon vegano, salami vegano, salchichas y hamburguesas veganas... Así hasta donde llegue la imaginación.

Así que, como es carnaval, nada mejor que imaginar y probar a cocinar platos que pueden sorprender en casa con recetas más o menos sencillas, pero que no dejarán indiferente a nadie. ¿Se imagina qué pensará la familia si sirve de postre una maceta con tierra y una flor?

JOAQUINA RODRÍGUEZ (Casa Chema - La Arquera, Oviedo)

Picadillo con huevo y patatas fritas (elaboración vegana)

Ingredientes:

Para el picadillo: 500 g de gluten de trigo, sal, pimienta, sesámo, 2 cucharadas pimentón dulce, 1 cebolla morada, 1 zanahoria, 1 apio, 1 diente de ajo y un trozo calabaza, 100cl de soja, 50g de alga nori.

Para el huevo: 300g de arroz blanco, 300 g de calabaza y sal.

Elaboración:

Para el picadillo: en una olla con abundante agua incorporamos las verduras y la soja y cocemos 75 minutos a fuego lento. Dejamos 24 horas de reposo junto al pimentón y la sal. Amasar y formamos bolas con agua muy caliente. Dejar cocer 75 minutos. Una vez frío, lo pasamos por una máquina de picar.

Para el huevo: para la clara, pasar de cocción el arroz en abundante agua, triturar y dar forma. Para la yema, cocer la calabaza y triturarla.Dejar reposar y después formar la yema. Salar. A la hora de emplatar, freimos el seitán con un poco de ajo y calentamos la clara. Acompañamos de patatas fritas.

RAMONA MENÉNDEZ (Casa Belarmino - Manzaneda, Gozón)

Guiso ibérico con forma de bellota

Ingredientes:

Para el guiso: 2 kg de pluma ibérica Joselito, 1,5 kg de cebolla, 20 g de ajo, 50 g de pimiento, 2 guindillas, 5 g de sal, 200 ml de vino tinto, caldo de carne, 8 gramos de chocolate cacao al 70%.

Para el acompañamiento: brocoli, puré de patata, setas shitake.

Elaboración:

Cortamos en trozos la pluma, la salamos y la dejamos macerar 4 horas. Sellamos en aceite. Echamos en una pota con la cebolla en juliana junto al ajo, el pimiento, las guindillas y el vino. Guisamos unas dos horas,a fuego lento hasta que la carne alcance el punto deseado. Añadimos caldo de carne según vaya necesitando. Una vez guisado, sacamos la carne muy despacio de la salsa. Recticamos de sal si fuera necesario. Trituramos la salsa e incorporamos chocolate: 8 gramos de chocolate al 70% de cacao. Planchamos las seta y cocemos el brócoli. Después lo salteamos con un poco de ajo. Montamos según fotografía.

ESTEBAN JIROUT (Restaurante Ume - Gijón)

Tiramisú en maceta

Ingredientes:

Bizcocho de chocolate, almíbar de café (400 ml de agua, 200g de azúcar, 10g de café recién molido, 10 ml de Amaretto), bizcocho soletano y crema de queso mascarpone (75g de yema, 30 g dehuevo, 75 g de almíbar, 160 g de nata montada, 250 g de queso mascarpone, 10g de mascarpone en polvo y 1/2 hoja de gelatina hidratada)

Elaboración:

Desmigamos un bizcocho de chocolate. Llevamos el café a ebullición e infusionando 2 minutos.Colamos y mezclamos con el azúcar y el Amaretto. Elaboramos la crema de mascarpone haciendo una pasta bomba con los huevos, yemas y almibar a 117ºc.Añadimos quesos y lamitad de la nata. Mezclamos con la mantequilla y el resto de nata. En una maceta añadimos el bizcocho en trozos y los bañamos con el almíbar. Añadimos crema de queso y en el centro una bola de café y cubrimos con más queso.Por último tapamos con bizcocho a modo de tierra y decoramos con una ramita de menta.