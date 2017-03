Cinco platos y lugares a buen precio por los que merece la pena coger el coche

Tiene excusas suficientes, la comida es una de ellas. Aquí le proponemos 5 que no debe dejar pasar. Son experiencias ajustadas en precio que merece la pena vivir. Diga que va de mi parte.

LOS CALLOS DE LA PLAZA EN NOREÑA

En Noreña los callos son cuestión de estado y los comerá geniales en muchos de los restaurantes. Hoy les recomendamos los del Bar La Plaza, un chigre concurrido y bullicioso, donde se cocina bien, muy bien, y uno se encuentra a gusto. Vinos graciosos, croquetas de picadillo y Cabrales para paisanos, un sabadiego con patatas que nunca le defraudará y eso, los callos, receta heredada de los anteriores dueños, que siempre, siempre, otorga la felicidad

LAS PATATAS BRAVAS DE CHICOTE EN CANGAS DEL NARCEA

Alguna vez lo dijimos. Si uno va a Cangas del Narcea y no va al Chicote y no habla con Antón, pues es como si no hubiera ido. Al Chicote, de Cangas, hay que ir a comer las patatas con vino de Antón, bien de frasca, bien de su bodega, dentro de la DOP Vinos de Cangas. Una tabla de embutidos y algo de empanada, serán el complemento perfecto a una experiencia divertida y sabrosa.

BAR EL CAFÉ EN OVIÑANA

Al bar El Café uno va a disfrutar del marisco. Y sí, ea pesar de ser marisco del Cantábrico entra en esta categoría de sitios donde comer a buen precio, con platos excepcionales. El salpicón es algo único, está riquísimo y el centollo o las andaricas, o lo que ese día haya dado el mar, les sabrá a gloria. El pulpo, los bocartes... Un chigre asturiano de los que uno piensa que solo existen en Galicia, por calidad y precio.

CAFÉ BAR EL CASINO EN CORNELLANA

Ascender platos normalitos a la categoría de excepcionales no es sencillo. Con la tecla da poca gente. El bocadillo de carne del Café Bar El Casino de Cornellana, es uno de esos platos o bocadillo, que igual no se puede llamar plato a un bocata. Con un buen pan, un filete tierno rebozado que suelta su grasa sobre la miga y que, junto a una cerveza, pueden acercar a uno a la gloria.

LA BALLERA EN VILLAVICIOSA

En la Villa se come bien y se bebe buena sidra. Y entre los lugares donde ocurre una cosa y la otra, está La Ballera. Después de que haya sido escenario de grabación del anuncio de Lotería de las pasadas navidade es posible que esté más concurrida aún, pero Guti no dejará de tirar la sidra como mandan los cánones. Además las parrochas, está buenísimas. Merece la pena coger el coche para llegar aquí y, eso sí, no conducir si se va a beber