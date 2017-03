Buñuelos: el postre más casero

Aunque es una receta típica de difuntos, los bueñuelos saben bien todo el año. Ahora que la pastelería y la repostería hechas en casa han vuelto a estar de moda, es un buen momento para recuperar también recetas típicas que pueden hacerse en el hogar y que, como tantas otras saladas, han ido perdiéndose con el paso de las generaciones. Los bueñuelos tienen la particularidad de que se pueden hacer en casa sin necesidad de ningún ingrediente no común y, a la par, sin necesidad de ningún utensilio que no se tenga en cualquier cocina.

«Hay un resurgir de las recetas de pastelería en las casas, pero están muy relacionadas con lo americano, que es muy vistoso, que tiene muchos colores, pero que a la hora de comer deja bastante que desear. Los buñuelos son muy fáciles de hacer y están muy ricos», explica Salvador Álvarez, propietario de la confitería gijonesa La Fe de Salvador.

Para elaborarlos solo se necesitan huevos, harina, leche, sal, azúcar, mantequilla y un poco de anís, junto a un recipiente, como una pota, donde amasar, y, despues, una sartén para freir.Todo se tiene en casa y la elaboración no lleva mucho más de unos veinte o treinta minutos.

«Solo hay que tener un poco de maña a la hora de freir, ser capaces de echar las bolas rápido para evitar que cuando metamos la última la primera ya esté frita y entonces no nos queden bien e igualadas», explica el maestro pastelero.

Los buñuelos, además de estar cubiertos de azucar, pueden rellenarse con lo que guste. En la Fe de Salvador proponen hacerlo con nata, con un puré de manzana y con crema pastelera, aunque también el chocolate, para los más golosos, es una opción.

«Esta misma receta se puede emplear para elaborarlos salados.Hay que variar tan solo el anís, que lo podemos sustituir por aromáticos como pimienta.Nosotros los hemos rellando de foie, de bacalao...En el salado, lo que nos dé la imaginación», cuenta.

Además, teniendo cuidado a la hora de freir, esta receta es adecuada para los niños, porque no es demasiado complicada y elaborarla familia siempre la hace más atractiva. Quien siempre compre el postre, puede seguir haciéndolo, pero con esta sencilla receta, cuyos ingredientes e instrumentos para elaborarla se tienen en casa, ya no hay excusa para no aportar también a las comidas un postre casero, tradicional y que tan solo poniendo mucha atención en el momento de freir, saldrá muy rico. Quizás no sea tan vistoso como un cupcake de colores, pero sin duda a la hora de comer resultará mucho más sabroso.

Rellenos en La Fé de Salvador (Gijón)

Los bueñuelos admiten muchos rellenos. Incluso con una pequeña variación a la hora de elaborar la receta, pueden rellenarse con productos salados como el foie, el bacalao o el chorizo.La confitería La Fe de Salvador propone en estas elaboraciones rellenarlos de nata, de crema pastelera y también con un dulce elaborado con manzana.El chocolate, para los golosos, es una opción.

Ingredientes

250 gramos de leche, 100 gramos de mantequilla, 5 gramos de sal, 200 gramos de harina, 6 huevos y 150 gramos de leche adicional. Azúcar.

Elaboración

1. Hervir leche y mantequilla: En una pota echamos 250 gramos de leche junto a la mantequilla y llevamos la mezcla a ebullición.

2. Agregar harina: Poco a poco agregamos la harina y llevamos a ebullición, removiendo bien en todo momento.

3. Añadir los huevos: Uno a uno vamos agregando los huevos, siempre sin parar de remover para que se integren bien.

4. Agregar leche y anís: Debemos conseguir una masa, por eso vamos agregando leche y removiendo.Añadimos el anís.

5. Freir: En una sartén con abundante aceite de girasol a 180 grados añadimos bolas de masa de forma rápida.

6. Rebozar en azúcar: Escurrimos y pasamos por azúcar para que lo bañe.A este azúcar le podemos añadir canela.