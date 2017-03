Méndez Riestra: «Lo mejor de la vida son la familia, los amigos y la comida»

Los Restaurantes de Fomento de la Cocina Asturiana concedieron ayer en una multitudinaria gala celebrada en el Hotel Ayre de Oviedo su premio anual al crítico, ensayista e historiador Eduardo Méndez Riestra en reconocimiento a su «larga trayectoria» y su «rigor crítico». Cualidades ampliamente contrastadas que Méndez Riestra (Oviedo, 1949), que fuera colaborador de 'Yantar', suplemento gastronómico de EL COMERCIO, acaba de coronar publicando la obra culmen de su carrera, 'Diccionario de cocina y gastronomía de Asturias'. «Una obra titánica» de más de 800 páginas que, a decir de Álvaro Díaz Huici, al frente de la Editorial Trea, encargada de su publicación, solo podría estar firmada por «un hombre que ha dedicado toda su vida al conocimiento de la gastronomía».

También el nefrólogo Francis Vega elogió un volumen que constituye todo «un festín de palabras» y que «impresiona, apabulla y, sobre todo, emociona». Un «quién es quién y un qué es qué» culinario llegado para demostrar que «la gastronomía de un país no la hacen solo los cocineros y los que escriben sobre ella, sino también quien cultiva ricas lechugas, fabrica quesos suculentos o distribuye excelentes géneros».

Y si para Vega «sin raíces no hay innovación y sin innovación no hay cocina», para Bernardo Fernández, presidente del Consejo Consultivo de Asturias, hasta ahora «la cocina era un aspecto olvidado de la historiografía, pero Méndez Riestra, «el mejor crítico gastronómico español de nuestros días», ha logrado «el milagro exultante de paliar ese vacío» con un libro de «un rigor y una profundidad inigualables». Un extremo que también recalcó el chef gijonés Pedro Morán, al frente de los once Restaurantes de Fomento de la Cocina Asturiana, que, de paso, reclamó más apoyo del Principado, a semejanza de los que hacen otras administraciones (citó a los Ejecutivos de Cataluña, Galicia o Cantabria) que «contribuyen a promocionar de una forma moderna y elegante la gastronomía de sus regiones».

Los cocineros reclaman al Principado que convierta la gastronomía en un sector puntero

Así, Morán pidió al Gobierno regional que les escuche más y que les use más, porque estarían encantados de «promocionar la Marca Asturias y convertir la gastronomía en un sector puntero y cabeza de lanza de la economía». No en vano, puso el toque final el propio Méndez Riestra, «lo mejor de la vida son la familia, los amigos y la comida».