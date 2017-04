La botella de sidra, a 45 dólares en Nueva York

Cuando la polémica sobre el precio de las botellas de sidra se ha establecido en Asturias, al otro lado del charco los caldos asturianos se venden a un precio que oscila entre los 45 y los 65 dólares la botella. Eso sí, el precio viene bien señalado en el que se ha proclamado como mejor restaurante del mundo, el neoyorquino Eleven Madison Park.

En concreto, las sidras que se pueden encontrar en la carta son la Val d'Ornón, del llagar Sidra Menéndez, en Gijón; la sidra de mesa Españar, del llagar Gobernador, en Villaviciosa; y la sidra de hielo de Valverán, de la Bodegas Masaveu, en Sariego. Los precios que vienen especificados en las carta van de los 45 a los 65 dólares, algo que está muy lejos de los 2,30 euros que cuesta la botella de la primera en España o de los 13 a los que se vende las de la bodega Masaveu.

No en vano, la sidra asturiana se ofrece desde hace muchos años en Estados Unidos a unos precios que superan con creces los que suelen encontrar los consumidores españoles en general y asturianos en particular. Lo saben los asturianos que viven en el país americano y que, al pasar por el aeropuerto de Nueva York ven cómo la botella se está vendiendo en estos momentos a unos 30 dólares. No obstante, cabe destacar que en Estados Unidos sí se pueden conseguir botellas de caldo asturiano a un precio más asequible a través de páginas web que, eso sí, en moneda europea, venden la botella a unos 18,50 euros la caja de 12 botellas.