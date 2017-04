Dulces de Pascua para celíacos

A nadie le amarga un dulce. Salvo que uno sea diabético, celíaco, alérgico o intolerante a algún tipo de alimento. En esos casos, la cosa se complica. Lo saben bien Fernando Fernández y Aitor Rivero. Ambos celíacos y, desde el pasado mes de septiembre, socios de un negocio en El Llano con un nombre que lo dice todo: 'Celiaquea', y que pusieron en marcha para ofrecer aquello que a ellos mismos les costaba encontrar: «repostería cien por cien casera, sin conservantes ni aditivos». Y, lo más importante, libre de gluten. Estos días, junto a los bizcochos, los brownies o las galletas, los huevos y bollos de Pascua especiales para celíacos son los protagonistas en los mostradores.

También lo son en la confitería Marqués, que presume de ser de las primeras en hacer pastelería tradicional sin gluten. En su establecimiento de la calle Marqués de Casa Valdés se pueden encontrar más de veinte modelos distintos de bollos de Pascua. Los clientes celíacos «alucinan porque pueden elegir. Para ellos es un auténtico lujo», reconoce Alejandro Álvarez. Él decidió en 2008 dar un giro a un negocio que ya llevaba funcionando más de dos décadas y especializarse en la elaboración de productos específicos para celíacos, intolerantes y alérgicos. Fue tras recibir un encargo de Elena, una clienta que le pidió una tarta sin frutos secos para su hija. «Ella me ayudó mucho a comprender la problemática y me explicó que, como su hija, había mucha gente en toda España». Y así fue cómo, en 2010 lanzaron al mercado un chocolate sin alérgenos y, un año después, también sin gluten. O el primer turrón para celíacos de España. Todo, siguiendo las directrices que le iban marcando la Asociación de Celíacos del Principado y de la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex.

«Te puedo garantizar que el sabor es el mismo», comenta Gloria Fernández, que no supo hasta hace dos años que era celíaca. Esta gijonesa de veinticinco años agradece que la oferta de productos de alimentación para gente como ella se haya multiplicado en los últimos años. Con todo, eso no quita para que «en fechas como éstas o en Navidad, tengas que reservar con tiempo, por lo menos un par de semanas, porque si no, te quedas sin bollo de Pascua o sin roscón de Reyes».

Mayor oferta

También las personas con diabetes pueden degustar dulces de Semana Santa elaborados expresamente para ellos porque, «afortunadamente, cada vez hay más oferta de este tipo. Hace cinco años era prácticamente inexistente», constata Francisco Pérez Labajos, presidente de la Asociación de Diabéticos del Principado. En este caso, la clave es sustituir el azúcar por edulcorantes no calóricos, como la stevia. Los expertos sostienen que llevando un buen control de la enfermedad y siendo en todo momento conscientes de los niveles de glucosa se pueden, en estas fechas, hacer cambios en la alimentación. Pérez Labajos es partidario de que «en estas fechas no se les prohíba el dulce a los niños. Evidentemente, hay que limitar la cantidad que ingieren pero es mejor permitirles ese 'extra'. Dejarles que se quiten el gusanillo». ¿El truco? «Hay que evitar los hidratos de carbono rápidos, que hacen aumentar mucho y muy rápido el azúcar». Plantea también otra opción, la de sustituir con el dulce las proporciones de hidratos que se ingieren con otro tipo de alimentos, como el pan o las frutas. Además, en el tipo de diabetes 1, la que afecta a niños y jóvenes -hay unos 170 menores de 16 años diagnosticados en Asturias- «puedes hacer los cálculos y realizar correcciones en las dosis de insulina que necesitan».