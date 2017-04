El 'campanu', del Eo directo al paladar

Una vez capturado y vendido a un restaurante el primer salmón de la temporada, solo queda que el chef haga magia con él en su cocina. Y el restaurante As de Picas, de Gijón, ya tiene decidido el menú con el que, desde mañana y hasta el domingo, día 23, deleitará a los comensales que deseen saborear el 'campanu' pescado anteayer en las aguas del río Eo.

«Cuando le dijimos a nuestra cocinera que teníamos el salmón, ella ya sabía qué iba a hacer con él», dijo ayer Pedro Barón, jefe de Restauración del Grupo D. C. En veinticuatro horas, los integrantes de cocina de este establecimiento gijonés buscaron y encontraron las mejores opciones. «Nuestro objetivo es respetar el producto», aseguró. Y lo harán a través de unas jornadas donde el verdadero protagonista será el salmón, no solo por su espectacular sabor, sino por lo que les costó: 9.500 euros pagó As de Picas a Alejandro Pérez por su captura. Además, aprovecharán la cita gastronómica para celebrar otra adquisición que tuvo lugar hace una década, cuando lograron su primer 'campanu', que entonces les salió por 18.000 euros. «Poseer el 'campanu' es una satisfacción», indicó Barón.

El menú estará compuesto por siete platos. «Vamos a jugar a irnos por diferentes sitios del mundo, tanto en sabores como en texturas», subrayó. De Vietnam hasta la India, para luego regresar a España y terminar al otro lado del charco, en Perú. Eso sí, el verdadero 'campanu' estará presente en una degustación que se centrará en un papillote de salmón en su jugo con microverduras, arroz y su ahumado. «Un plato cinco estrellas que vemos en la televisión», destacó el jefe de Restauración. Aunque el resto de los platos que dan forma al menú no se han elaborado con la pieza estrella que salió del Eo, sí contarán con el sabor de los salmones asturianos. «Nos hemos quedado también con el tercer, cuarto y quinto 'campanos' para el resto de los platos», añadió.

Siete platos por 40 euros

«Si queréis probar las diferentes recetas, llamad ya. Si esperáis, quizás os llevéis un susto», advirtió Barón. Y es que el restaurante, desde que se supo que tenía al 'campanu', no ha parado de recibir llamadas y las reservas están casi completas para este fin de semana. «Al fin y al cabo, se trata de siete platos, dos postres y el vino por 40 euros», indicó . Y, lo más importante, es que los comensales probaran «el auténtico 'campanu'».