En busca del rey de los cachopos

Dice Eufrasio Sánchez, colaborador y crítico de este suplemento, que el primer bocado de un cachopo debe transmitir «emoción». Y esto es exactamente lo que va a buscar en el IV Campeonato Regional de Cachopos y Cachopinos en el que participará como jurado. Una labor más que apetitosa. La cita gastronómica que comenzará hoy y durará hasta el 7 de mayo se convertirá en toda una lucha por coronarse como el rey de los cachopos. En ese tiempo, 108 establecimientos de diferentes puntos de la geografía asturiana, uno más que la pasada edición, deberán deleitar con sus recetas al comensal.

La carne, el relleno, la calidad del empanado, la presentación, la guarnición y la originalidad son aspectos en los que el jurado pondrá especial atención. Aún así, dice Sánchez que lo principal es que esté rico. Para ello son necesario s «productos de calidad». Pero, no es lo único que se valorará al detalle: «El rebozado debe estar en su punto sin dejar nada de grasa», explica. La diversidad de elaboraciones y recetas complica la decisión final. Cachopos de jamón, cecina, con queso de cabra, pimientos, espárragos... Todo un surtido de sabores. El límite está en la imaginación de cada cocinero. No obstante, segúnSánchez no pueden faltar «el jamón, la ternera y el queso».Carmen Ordiz, integrante del jurado y colaboradora de Yantar, comparte la misma opinión. Y añade que «el toque especial de un buen cachopo está en el equilibrio. Se tienen que percibir bien los distintos ingredientes», cuenta.

«Son un mundo en sí mismos»

«Cada cachopo tiene sus encantos». Ésta es la conclusión a la que llega Luis Antonio Alias, colaborador de Yantar y jurado del certamen que organizaELCOMERCIO. Hay a quienes les gusta con un rebozado muy crujiente, otros los prefieren de lujo, con jamones de pata negra y quesos muy selectos, y algunos comensales optan por elaboraciones más modestas. «Los cachopos son un mundo en sí mismos. No existe una normativa con esta receta como ocurre con la fabada.Sin duda, son un campo más libre y creativo», apunta.Sin embargo, para Alias, los productos básicos de un cachopo deben ser: «Dos buenos filetes de ternera tierna, queso con un punto fundente y jamón». A partir de ahí, dice, se puede añadir y cambiar lo que se quiera. Eso sí, el primer bocado debe transmitir los sabores de la tierra: «Xata casina, gochu asturcelta y queso de Asturias».

Bajo esa regla estuvieron los ganadores del campeonato anterior. Las Tablas del Campillín, de Oviedo, logró coronarse como el mejor cachopo de Asturias 2016, con una receta compuesta por ternera asturiana IGP, queso cabrales, jamón ibérico y una guarnición de patatas con salsas y pimientos confitados. Por su parte, el restaurante Cinema Paradiso, de Gijón, consiguió elaborar el mejor cachopín de la región. En este caso, la elaboración fue algo más innovadora, pues contaba con ternera asturiana, cebolla caramelizada, queso mozarella, queso La Peral y una guarnición de patatas y de verduras en tempura.

Al igual que en las ediciones pasadas, el campeonato cuenta con dos categorías, una la del cachopo original, para compartir en un menú especial de dos personas, que se servirá al precio de 25 euros, constando además de un entrante y bebida (una botella de sidra, dos refrescos o dos copas de vino). Y la otra, la del cachopín, una variedad más pequeña que podrá degustarse a un precio más económico, de seis euros, aunque solo se servirá en la barra, con un formato para consumo individual.

Monza, Laboral San Antonio, Pumariega Gestión y Otea son las empresas colaboradoras de este certamen. Mientras que Divertia, Coca-cola, Campo Viejo, Sidra Cortina y Ternera Asturiana son las encargadas de su patrocinio.