Un desayuno consistente para cada edad

Los nutricionistas están que arden. La publicación de un libro, firmado por un dietista bloguero que defiende que el desayuno no es la comida más importante del día, ha encendido a los médicos especialistas. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) recuerda que no hay un solo estudio científico que defienda la necesidad de una primera comida del día frugal y, sin embargo, sí miles de trabajos, publicados durante décadas, que recalcan el valor de una toma consistente, que incluya cereales, fruta y algún lácteo. Después de seis u ocho horas de sueño, el organismo necesita recuperar energía y prepararse para la jornada laboral o académica. Naturalmente, el tipo de desayuno varía en función de la edad y el tipo de trabajo de cada uno. No es lo mismo ser niño que abuelo, ni abogado que obrero de la construcción.

«El tema del desayuno ha generado cierta controversia últimamente», razona la nutricionista de la SENC Carmen Pérez-Rodrigo. «Desde el punto de vista fisiológico –añade– el organismo necesita a esa hora un aporte de energía y nutrientes para equilibrar el gasto provocado por el metabolismo durante la noche. Si preguntas a los educadores, te dirán que las materias que requieren más atención, como matemáticas, se programan a primera hora del día. No es por casualidad», concluye la especialista. «La capacidad de atención y rendimiento es mayor en esas horas;y en consecuencia el gasto energético, también».

Sin desayuno, más kilos

La evidencia científica tradicional alude a que saltarse la toma del primer alimento del día no es una decisión sabia. Afecta directamente a la memoria, a la capacidad de atención, la de razonar, incluso a la de expresarse. Además, daña las habilidades sociales y emocionales del individuo. Un reciente estudio de la universidad estadounidense de Columbia publicado por la Sociedad Americana del Corazón añade a esta larga lista de desastres en cadena que salir de casa sin probar bocado o haciéndolo de mala manera favorece la aparición en un futuro de complicaciones tan serias como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Los críticos afirman que la fórmula cereales-fruta-leche constituye una auténtica «bomba de azúcar» para el organismo, que es algo que no interesa en un tiempo en que ya se conoce que el abuso del dulce resulta tan peligroso como el de la sal. Para los nutricionistas, esta es una crítica sin sentido. «Depende del tipo de cereales, lácteos y de fruta que desayunes. No es lo mismo una pieza de fruta, que un zumo recién exprimido o que uno comprado de bote;no es igual una tostada de pan integral que los cereales de un bollo industrial; ni tampoco unos cereales puros de avena o maíz, que otros refinados con cobertura de chocolate», protesta Pérez-Rodrigo.

La leche aporta proteína y calcio, dos elementos básicos para el desarrollo de cualquier persona y en especial para los niños y adolescentes. Los cereales, que pueden tomarse en forma de galletas tipo ‘María’, pan tostado, papilla de maíz o los clásicos copos en sus variadas presentaciones, son un alimento rico en hidratos de carbono. El tercer grupo, frutas y verduras, constituye una fuente de vitaminas y fitonutrientes, que previenen contra la patología vascular y el exceso de peso.

Por increíble que parezca, existen «miles de investigaciones» que, según la experta de la SEN, atribuyen la actual epidemia de obesidad que sufre el mundo occidental a un mal desayuno. Existen pruebas de ello. Los niños que toman algo de cualquier forma presentan más sobrepeso y mayor índice de fracaso escolar. Todo influye. Desde primera hora del día.