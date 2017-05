«La fabada dulce es un postre que gusta muchísimo»

Ricardo Sanz de Castro (Madrid, 1958) es reconocido por su destreza con los cuchillos y por llevar hasta el último extremo la fusión de la cocina hispana con la japonesa. Un sello propio que le ha llevado a conseguir cuatro Estrellas Michelín, la Caldereta de don Calixto que entrega este periódico y proclamarse uno de ‘Los siete Samurais del Sushi’. El propietario de los restaurantes Kabuki presentó ayer en el Hotel NH Collection Palacio, de Avilés, su nuevo proyecto, y ofreció una ‘masterclass’ que sorprendió a todos los paladares.

–Viene con su cocina a Asturias. ¿Es una visita esporádica?

–Sí, en principio será para meter nuestros platos en todos los eventos y banquetes que se lleven a cabo en el restaurante La Capilla del hotel de Avilés. Y, quién sabe, si se anima la cosa igual se puede hacer algo más por la región.

–¿Qué destacaría de la comida japonesa?

–Es muy variada. La técnica del crudo, me parece la forma mas sublime de comer un pescado. Nosotros en Kabuki hemos mezclado culturas, la japonesa y la mediterránea.

–¿Cuál es más sana?

–Las dos son igual de sanas. Al final se trata de comer hidratos, proteínas, verduras, frutas...

-¿Sería igual de saludable esa fusión de comida japonesa con la asturiana?

-¡Claro! Sanísima. Puede ser espectacular. Ya se nos ocurrirá algo para sorprender. En Japón hay un plato de cerdo empanado que se llama Tonkatsu que se parece al cachopo.

-¿Qué podría fusionar de la gastronomía asturiana con su técnica?

-Me atrevería a todo. Ya hice fabada dulce en mi restaurante.

-¿Dulce?

–Sí, sí, una fabada cocida con agua y azúcar. Luego, eso se convierte en un marron glacé espectacular. Te comes una faba como si fuera un dulce. Sin duda, a la gente le gustó muchísimo como acompañamiento al postre.

–¿Es capaz de sorprender a paladares acostumbrados a cachopos y fabadas?

–Cuando abrí Kabuki teníamos un público minoritario. Poco a poco la gente lo ha conocido y, 18 años después, la cocina japonesa ya está en boca de todo el mundo. Tengo muchísimos clientes asturianos... Al final terminará siendo una comida mayoritaria en España.

–Hace años apenas se oía hablar del sushi. ¿De dónde viene el ‘boom’ de consumir pescado crudo?

–Los emigrantes japoneses han ido llevando su cocina por todo el mundo. Es un hecho que tenía que pasar y está pasando. A España ha llegado para quedarse definitivamente al igual que lo hicieron, por ejemplo, las pizzas o las hamburguesas.

–Tsukiji en Tokio y MercaMadrid en España, los dos mercados de pescado más grandes a nivel mundial. ¿En qué se diferencian?

–En Japón hay mucha más cultura de pescado y más especialización. Es sorprendente que sean capaces de llevarte un pescado salvaje vivo al restaurante. Esa frescura es imbatible. Aquí todavía se trabaja mucho en bruto, se tiran las cajas al suelo, se maltrata al pescado. Deberían tratarlo como a una joya desde que sale del agua.

-¿Pescado crudo o cocinado?

-El 90 por ciento de los pescados los prefiero crudos... Es pura delicadeza. La potencia que tiene el sabor y el olor de una sardina cuando la pones en una brasa es muy diferente a cuando la comes cruda. La naturaleza es sabía y los productos deben consumirse como te los presenta.

–Hay gente que todavía es reacia a consumirlo así.

–Si la gastronomía te da igual y lo que quieres es un filete va a ser complicado que pruebes el pescado crudo. Recomendaría que lo prueben sin miedo. Eso sí, en unas buenas manos, que también hay mucha zona oscura.

–Hay establecimientos que venden sushi a cinco euros.

–El sushi y el sashimi no pueden ser baratos porque tienes que usar un gran producto y eso tiene un precio alto.

-¿Podríamos decir que el sushi atrae más a gente joven?

-No, no, yo tengo público de todas las edades, incluso de 80 años. Simplemente hay que tener cierta sensibilidad gastronómica y tener curiosidad. Por ejemplo, a la mujer le encanta la cocina japonesa, son muy inteligentes comiendo.

–¿Qué se bebe en un restaurante japonés?

–Al principio se decía que sake, licor de arroz o cerveza, pero poco a poco nos empeñamos en demostrar que se puede tener una gran carta de vinos.

–¿Hay cabida para la sidra?

–Totalmente. Lo malo es que tienes que tener a alguien al lado escanciando. No me gustan nada las maquinas esas de escanciar, la sidra no sabe igual.

–¿Qué piensa del poder mediático de la cocina?

–Me parece espectacular. Todo lo que sea poner de moda la cocina y aumentar la curiosidad por ella creo que sube el nivel de la gastronomía. Ahora hay 40 cocineros en España que son los mejores del mundo. Pero, ¿qué pasa con la clase media? Es muy difícil encontrar un pincho de tortilla bien hecho o un simple café. Todo este ‘boom’ mediático va a hacer que esta parte media suba también la categoría y hagan las cosas bien.

–¿Qué opina de la polémica de los becarios con Jordi Cruz?

–Se ha sacado mucho de contexto. Becarios los hay en todos sitios. Yo los tengo y he contratado a muchos cuando han terminado sus estudios.