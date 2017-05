El gijonés Adrián Fernández representa a España en el Mundial de Brewers

Estas son las claves y los pasos a seguir para conseguir un café de campeonato. Lo dice el gijonés Adrián Fernández, de 44 años, quién se proclamó Campeón de España de Brewers, un método de elaboración de café en filtro, el pasado 14 de mayo. Un puente que le lleva los próximos 13, 14 y 15 de junio a Budapest, para representar a España en el Campeonato Mundial de esta especialidad. Todo un desafió que asume con muchas ganas y sed de victoria.

«Es un reconocimiento a muchos años de trabajo», explica Fernández. De eso no hay duda. El gijonés ha estado nada más y nada menos que diez años estudiando y preparándose en el mundo del café. «Ganar el campeonato en la modalidad de brewers es todo un orgullo, pues es donde está la tendencia del consumo de café», concreta. Preparación, estudio y conocimiento. Prueba de ello es que Fernández ya ganó en 2014 el Campeonato Nacional de Barista. Y asegura que continúa «mejorando y evolucionando para conseguir más».

Cafés filtrados

«Lo que siempre me ha apasionado es el café expresso pero ahora estoy muy centrado en el tema de los cafés filtrados», cuenta. Otra especialidad convertida en reto. El próximo mes de junio se batirá con los mejores de cada país. «Intentaré dejar a España en la mejor posición», manifiesta el gijonés. Según cuenta, «ahora mismo el café es una tendencia en alza, la gente se preocupa más de escoger una buena taza de café. Aunque no me gusta hablar de modas, cada vez se demandan mejores elaboraciones y mejores calidades». Adrián afirma que está ahí para cumplir las expectativas de todos los paladares.