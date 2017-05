«Que se aclaren los políticos: safaris o ganadería»

Como piloto de aviación, José Manuel Iglesias (1974, Avilés) ha viajado por todo el mundo, pero donde más cómodo se siente es en su pueblo, Loredo. Es vicepresidente de la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta, donde ya son más de cien miembros y acaban de contabilizar el gochu número 7.000. Lejos quedan ya esos inicios donde nadie conocía la existencia de esta raza y los tomaban por unos «chifaos».

Pasos pequeños, pero seguros. «Ha sido un crecimiento muy paulatino porque además no queremos que sea muy rápido. Tomamos muy en serio cada carnicería en la que entramos, vamos una a una, tratando de ayudarles a vender diferentes productos y a diferentes clientes. Hay algunas carnicerías que no conseguían sacarlo bien por el mostrador y les ayudamos a venderlo a la hostelería. Queremos que les funcione el negocio. Hay que ir poquito a poco, pero seguro. A veces, cuando alguien quiere vender, le pone el nombre ‘astur’ a lo que sea. Asturias tiene una imagen de calidad, te apoyas en eso y muchas veces se le ha puesto el nombre de Asturias a productos que no tenían esa calidad. Si abusamos de eso el consumidor va a dejar de creer en el nombre Asturias».

Un gochu deportista. «Un gochu de raza asturcelta criado estabulado es mucho peor que un gochu blanco. Este animal es un deportista, tiene que estar en movimiento para quemar las energías que le genera su organismo. Cada seis kilos que come, genera 700 gramos de carne, mientras que un cerdo blanco genera 2 kilos y medio. Este animal necesita estar suelto, subir por las peñas, andar por los praos, por el bosque… Si los dejas sueltos no tienen problemas de enfermedades ni nada, porque están totalmente adaptados. Encerrado va a engordar y a crear una grasa de peor calidad. Hay gente que piensa que no existe, que nos lo hemos inventado. Pues que vayan a explicárselo a los romanos, porque en la Campa Torres aparecieron restos de gochos asturceltas y en las vasijas se ven figuras de gochos también».

El pueblo o Uría «No pretendemos que ningún ganadero deje de criar vacas, pero queremos que todos tengan gochos. Es un extra y puede ser rentable por sí mismo. Preferimos mil ganaderos con un gocho que mil gochos en una ganadería. Se nos llena la boca hablando de evitar la despoblación rural, pero la despoblación sólo la vas a evitar cuando una persona de este pueblo viva mejor que en la calle Uría. Mientras no consigas eso, todo lo demás son brindis al sol. Necesitas tener un trabajo, tener una escuela, una wi-fi… Y si no, que lo digan claro, que van a dejar los pueblos para safaris. Así, el ganadero que se mata para sacar esto adelante puede olvidarse y aprender a hacer safaris. Que se aclaren los políticos: safaris o ganadería».

Cosa de frikis. «Tropiezas con una legislación muy anticuada, que no es práctica ni sencilla. Lo que hacen es ahogarte, porque quieren que esto siga siendo una cosa de frikis, con unas normativas que no tienen sentido. Tropiezas con políticos que dicen cosas que ni ellos mismos se creen, como que hay que conservar las razas autóctonas. La única manera de mantener una raza autóctona es comérsela, no hay otra manera. Para eso tiene que haber una promoción, la gente tiene que saber que existe. Nosotros no tenemos ni un duro de la administración para promoción. Sí lo hay para crotales (pendientes identificativos). ¿Pero para qué quiero yo un gochu con pendiente si no tengo a quién vendérselo? Pero yo estoy convencido de que los políticos lo que quieren es tener razas subvencionadas para que estés de su mano, para que no seas libre económicamente».

Criando jirafas. «Lo más importante es unirse: por ejemplo el gochu puede comer el suero de la leche, que es un producto residual y costoso para las queserías porque lo tienen que destruir. La unión de pequeñas cosas puede subir mucho la calidad de lo que haces. También es verdad que la gente en los pueblos no quiere criar gochos porque están acostumbrados a criar vacas, el ganado menor (ovino, porcino o avícola) es menos prestigioso en el pueblo. Cuesta cambiar esas ideas. Nosotros hemos encontrado una herramienta, que es el gochu asturcelta, para mejorar la vida en el campo. Si me convences de que la cría de jirafas es buena para Asturias, pasado mañana estamos todos criando jirafas.»