Apuesta por lo nuevo

Si hay algo por lo que Asturias puede presumir es por su amplia oferta en gastronomía. Pero nunca es suficiente. Siempre se buscan nuevos planes y propuestas que se adapten a paladares cada vez más exquisitos. Y estamos de enhorabuena, pues en Oviedo,Gijón y Candás han apostado por la innovación, la calidad y, sobretodo y lo fundamental, por el buen comer.

La joven chef Beatriz Corgo puso en marcha, el pasado 11 de mayo, en la capital asturiana, un restaurante donde el comensal puede sentarse frente a su ‘teppanyaki’ –plancha– mientras admira el espectáculo de la cocina japonesa. Umami, es el nombre del establecimiento en el que Corgo y su hermano muestran sus años de experiencia en el sector. «Siempre he tenido ilusión por este tipo de cocina y al final hemos decidido abrir algo distinto y original», cuenta. El restaurante ofrece un servicio personalizado, eficaz y efectivo. Tan solo consta de ocho plazas, eso sí dando la oportunidad de una más si se va en grupo. Además, la materia prima con la que se desarrollan sus elaboraciones es de primera calidad. «Intentamos ofrecer productos de temporada, muy frescos. No tenemos una carta fija, pues cada semana cambiamos», apunta la chef. Una parada obligatoria.

Nuevos sabores

Mientras tanto, en Gijón una nueva propuesta se abre paso. Debido al éxito del restaurante Kausa Nikkei, que regenta César Becerra, con el inicio del verano la ciudad contará con una Food Store Take Away del mismo establecimiento. Tanto los clientes habituales como los más aventurados tendrán una selección variada de platos refrigerados y listos para llevar. Sushi, sashimis, wok, ceviches o tiraditos son parte de las elaboraciones que estarán disponibles en la tienda. Esto no es todo, pues contará también con una selección muy variada de productos e ingredientes importados de países asiáticos como Japón, Corea, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Singapur, China y, por supuesto, sus característicos sabores latinos provenientes de Perú o Colombia, entre otros. También dedicarán una zona para los amantes de los ‘snacks’, las bebidas, refrescos japoneses y coreanos. Como dice Becerra este nuevo proyecto «está dirigido a todo aquel que tenga su mente abierta a nuevos sabores, a quien quiera descubrir e interactuar con nuevas culturas y experiencias a nivel gastronómico».

Y, hablando de sabores, Lara Rodríguez, quien estuvo bajo las ordenes de Nacho Manzano en Gloria, de Gijón, se estrena con una carta que mezcla la cocina tradicional y la japonesa en el restaurante Naútico, de Candás. «Trabajamos mariscos y pescados de lujo, porque todos los días nos los traen frescos de la rula que está justo en la planta de abajo del establecimiento», explica. Esto asegura, según Rodríguez, calidad, frescura y un buen sabor. No cabe duda. Aunque su cocina está basada en innovadores platos no descarta la comida tradicional, pues el comensal puede degustar una buena fabada, arroz con pitu o manitas, entre otros. Y, a partir de este fin de semana contará con un menú degustación que Rodríguez ha elaborado al detalle. Que no falte de nada.

El reto asumido por la joven chef no es solo la apertura de este restaurante, sino que además se aventura a plasmar sus creaciones en un libro de recetas que estará disponible en cuestión de un mes.

Con todo esto queda claro que la innovación gastronómica pisa cada vez más fuerte en el territorio asturiano.

BEATRIZ CORGO - UMAMI (OVIEDO)

Tataki de atún rojocon encurtido de verduras de wasabi

Ingredientes:

Atún rojo, verduras, vinagre de arroz, azúcar, mirin, guacamole en polvo, cebolla, tomate, aguacate, media lima y sal.

Elaboración:

Cortar el lomo del atún y sellarlo con el fuego muy alto. Las verduras, cortadas en tiras, tienen que dejarse 24 horas en vinagre de arroz, azúcar y mirin (vino dulce). El guacamole de wasabi: mezclar wasabi en polvo con agua, media cebolla, un tomate, zumo de media lima, sal y triturar con la batidora.

CÉSAR BECERRA - KAUSA NIKKEI (GIJÓN)

Tataki de atún con ají amarillo y picada de almendra y huacatay

Ingredientes:

Atún akami, sal y pimienta japonesa, ají amarillo, ajo, cebolla, caldo de pescado, leche, queso, almendra,perejil, cebollino, durazno, aceite de oliva y zumo de lima.

Elaboración:

Marcar el atún. Para la crema de ají amarillo: dorar ligeramente el ajo y la cebolla y añadir ají sin semillas, caldo de pescado y reducir. Trituramos en la Termomix con leche y queso. Tostar la almendra y mezclarla con hojas de huacatay. Añadir al plato perejil, aceite, cebollino, durazno, sal y gotitas de lima.

LARA RODRÍGUEZ - RESTAURANTE NÁUTICO (CANDÁS)

Nigiris de huevode codorniz con mayonesa de rocoto

Ingredientes:

Arroz redondo, azucar, sal, vinagre de manzana, huevos de codorniz, mayonesa y pasta de rocoto.

Elaboración:

El primer paso es realizar el arroz de sushi. Para la mayonesa: mezclar mayonesa corriente con sal, pimienta negra y una cucharadita de pasta de rocoto. Se utilizará la yema de los huevos de codorniz. Para ello, poner el agua a punto de ebullición con sal, albahaca y abrir el huevo entero sobre el agua. Montar el nigiri y adornar con una flor, viola.