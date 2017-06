Pasión Vermut, en la zona de La Arena

Pasión Vermut continúa movilizando a los amantes de esta bebida. Este fin de semana es el turno de La Arena, donde quince bares de la zona serán los embajadores de las quince marcas de vermut que se sumaron a esta iniciativa. Cada establecimiento servirá una de estas marcas y una gilda, a modo de aperitivo, por 3,50 euros. Además, los hosteleros tienen la opción de personalizar las bebidas y diferenciarse del resto.

EL PROGRAMA Del 8 al 11 de junio. La Arena. Del 15 al 18 de junio. El Llano. Del 22 al 25 de junio. La Calzada. Locales participantes este fin de semana. El Naranjo, Casa González Suárez, Gijón del Alma, Johy, El Corsario, La Gitana, El Portalón de Rioja, La Competencia, Andén 21, A feira do Pulpo, Gastro Churrería Coral, Café Gales, Tango Gijón, Café Armando y Cafetería Manso.

Hay quienes incluso van un poco más allá y se lanzan a preparar tapas y pinchos especiales que servirán a sus clientes, además de la gilda. En el Johy, por ejemplo, se van a servir pinchos a base de mejillones o anchoas, «cosas que van muy bien con el vermut», según José Manuel Pardo, dueño del establecimiento, quien también dijo que aromatizarán la bebida para darle un toque especial.

Por su parte, Nancy Herrera, propietaria de Gijón del Alma, dijo que ofrecerán «callos con patatas y albóndigas», pero, además, se animarán a servir el vermut de una manera especial. «Haremos las recomendaciones de Rox Mut, que es la marca que servimos en nuestro bar, para que le resulte lo más atractivo posible al cliente», explicó la propietaria de este local de la Arena.

Las quince marcas que se podrán encontrar en los establecimientos de Gijón que se hayan sumado a esta iniciativa son Cinzano, Vermouth La Copa González Byass, Vermut Rojo Domingo, Golfo, Guerra Vermouth, Vermut Lodeiros, Vermut Lustau, Martini, Miró Vermouth, La Moderna, Olave Vermouth, St Petroni, Bodegas Quitapenas, Rox Mut e Yzaguirre.

Se espera que esta tercera etapa del Pasión Vermut, organizado por Gustatio y ELCOMERCIO, siga movilizando a todos aquellos que no solo quieran probar uno de los mejores vermuts del momento, sino que también se animen a descubrir algún rincón de la ciudad, porque este evento gastronómico seguirá viajando por los distintos barrios de Gijón hasta el próximo 25 de junio.

Iñaki Busto, de Gustatio, destacó que la segunda etapa de Pasión Vermut en las zonas de Viesques, La Guía y el Molinón, «ha ido tan bien como la primera, así que esperamos los mismos resultados en esta tercera. Incluso podrían ser mejores, porque ya no hay prácticamente nadie en Gijón que no haya oído hablar del evento. Es muy bonito ver a un grupo de siete u ocho personas tomándose el vermut y probando una gilda en alguno de estos bares, recuperando esa especie de norma no escrita que reunía a la gente en torno a una barra antes de comer».