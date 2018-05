«Hice un curso de 'clown' que me sirvió de mucho para enfrentarme a mesas grandes» Vicente Feito. Vicente Feito, al frente del comedor de Ca'Suso (Oviedo): «Hay una palabra francesa para dar la bienvenida que podría traducirse por acogida. Deberíamos importarla, aquí es un concepto poco valorado» JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 31 mayo 2018, 00:59

«La sala en pleno siglo XXI no es que sea importantísima, sino que es vital, pues es la que vende a los clientes tanto las cartas como el local», explica Vicente Feito, mitad de Ca'Suso, restaurante que montó con su hermano Iván hace casi doce años en el centro de Oviedo. «Hay una palabra en Francia que vendría a traducirse como acogida que se utiliza para dar la bienvenida al local. Creo que deberíamos importarla porque aquí es un concepto que está poco valorado», explica quien no ve con muy buenos ojos los actuales estudios de formación en sala. «La mayoría de la gente que se dedica a esto se ha formado a sí mismo puesto que las escuelas de hostelería están más enfocadas a la cocina», indica, lo que piensa que «contribuye a que los chavales prefieran ser cocineros que maîtres. Soy muy crítico con cómo está la situación ahora la verdad, creo que ambas ramas deberían estar al 50%», confiesa, y continúa: «No somos atractivos. El consumo del vino ha bajado y no nos damos cuenta de que todo viene hilado».

Por una parte, Vicente Feito cree que hay que recuperar la esencia del pasado: «A día de hoy hay gente que se va hasta sin despedirse y no porque no le haya gustado algo. La prueba está en que vamos a tomar un café y ni miramos al que tenemos enfrente». Pero aprovechando las nuevas posibilidades: «Cuanto más aprendas y conozcas, mejor para el negocio. Hay que cambiar las cosas cuando ya no funcionen, nunca todas de golpe, claro», explica, e incide en que ahora haría un curso de teatro para aprender a improvisar. «Hice uno de clown y me sirvió de mucho para enfrentarme a mesas grandes».