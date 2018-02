Joan Roca: «El cachopo ya es un plato tradicional» Joan Roca, con el premio Fomento de la Cocina Asturiana. / JORGE PETEIRO. El cocinero recoge este lunes en Oviedo el premio concedido por Fomento de la Cocina Asturiana animando a «no ser fundamentalistas» con la comida JESSICA M. PUGA Gijón Lunes, 12 febrero 2018, 19:07

Joan Roca, al frente de las cocinas de El celler de can Roca y este año, además, responsable de preparar la cena benéfica anual que celebra Elton John tras los Oscar, está en Asturias para recoger el premio que le ha concedido Fomento de la Cocina Asturiana.

El aplaudido cocinero conoce bien la gastronomía asturiana y, si bien algunos productos se le escapan, de otros sí ha oído hablar y hasta los ha trabajado en sus cocinas. Es el caso de la Ternera Asturiana, que aunque ahora no la ofrece en su casa, reconoce que es "un producto maravilloso". Roca sabe que toda la ganadería vacuna que actualmente se produce en el país es "de una excelente calidad". No ha probado uno de los últimos grandes fenómenos culinarios de la región: el cachopo. "Sé que tiene fervientes defensores de que se trata de un plato asturiano y a mi me parece perfecto. También lo considero tradicional porque para mí lo son los platos que han sido comidos, cocinados y trabajados por, al menos, dos generaciones", asegura Roca.

Joan Roca, celebrando el premio. / JORGE PETEIRO.

El cocinero ha aprovechado su visita a Asturias para proponer a la ciudadanía ser "más abierta y, sobre todo, no ser fundamentalista" con la comida. Recuerda Roca que todo viene de algún lado, igual que los canelones son tradicionales de Cataluña aunque la pasta sea italiana. El mayor de los Roca aprovechó también su visita al Principado para ofrecer una charla abierta al público en el auditorio de Oviedo en la que abordó su trayectoria profesional y la historia de sus restaurantes.