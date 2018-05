Guía para recibir al buen tiempo Arroz meloso elaborado por Lara Rodríguez en el Langrehotel. : / JUAN CARLOS ROMÁN La nutricionista Celia García propone con un menú semanal que la comida sana no es aburrida ni sosa ni poco variada, y la cocinera Lara Rodríguez lo lleva a la práctica para demostrarlo JESSICA M. PUGA Gijón Jueves, 10 mayo 2018, 12:59

El 21 de junio empieza oficialmente el verano, así que la cuenta atrás para depurar los excesos del invierno ya ha empezado. Quedan 42 días para dar la bienvenida a la nueva estación; seis semanas para depurar cuerpo y mente de cara a la época estival. Para que el objetivo no se quede en una mera intención y, sobre todo, para que la 'operación bañador' sea saludable, Yantar ha pedido a la nutricionista gijonesa Celia García que confeccione el menú completo de una semana.

Con esta guía «ofrezco la 'cara b' de la 'comida sana'. Demuestro que es muy variada, está muy rica y es divertida», cuenta Celia García, quien se encarga de la alimentación de su marido, el deportista olímpico Saúl Craviotto. «Para mí la dieta es un estilo de vida, una forma de iniciar un camino por el que cambiamos la forma de entender la comida», explica la nutricionista.

Celia García Esta gijonesa es técnico superior en Nutrición y Dietética y se encarga de elaborar buena parte de la estricta dieta que sigue su marido, el deportista olímpico Saúl Craviotto. Comparte y explica todas sus recetas en su blog.

Lara Rodríguez Tras ser la segunda jefa de cocina del Bal Hotel Spa (Quintueles), ha cogido el mando de todo lo relativo a la alimentación del Azzahar LangrehOtel de Langreo. Se encarga tanto del restaurante como de los eventos.

«La clave para que un régimen funcione es adaptarlo a cada persona», asegura Celia García, que entiende a quienes recién levantados no pueden tomar más que un café: «Para mí la primera comida del día es la más importante, pero quien no es capaz de ingerir alimento tan temprano, puede desayunar a media mañana sin problema. No pasa nada». También se solidariza con quienes no les gusta una producto concreto: «Si alguien no puede con el brócoli, por ejemplo, no le voy a obligar a que lo tome porque podemos buscar una opción que lo sustituya».

Mirar la cuenta atrás del calendario no puede nunca suponer pasar hambre ni buscar la aparente inmediatez que brindan las dietas milagro. «Cuando nos quedamos con hambre, picoteamos. El problema está en que en esas situaciones no elegimos comer una manzana, sino las cosas, digamos, prohibitivas que tenemos en la despensa. Siempre digo que hay que comer hasta que te aburras porque así, en lugar de tener hambre dentro de 20 minutos, la tendrás en tres horas», explica la nutricionista, quien señala las infusiones como «un buen truco» para tomar cuando hemos comido mucho pero no tenemos la sensación de estar saciados. Tampoco es malo, indica, tomar una onza de chocolate de, al menos, 75% de cacao.

Celia García alerta también del efecto rebote de las dietas que se venden como milagrosas: «Si nuestro cuerpo ve que empieza a ingerir un número inferior de calorías, entra en modo ahorro por precaución. Es entonces cuando comes una lechuga y no adelgazas, porque el cuerpo cuida más lo que quema, por si acaso se le acaban las reservas», explica Celia García.

Elaborar platos equilibrados tampoco es complicado. La cocinera Lara Rodríguez lo demuestra preparando cuatro a partir de indicaciones genéricas de la nutricionista: legumbre, pescado, arroz y carne. Los sirve en su restaurante Al Punto, situado en el bajo del Azzahar LangrehOtel, en Langreo, donde trabajan una cocina tradicional con toques modernos y fusión. Para la ocasión, Rodríguez ha adaptado tres de los platos que tienen actualmente en el menú gastronómico que ofrece en el establecimiento, y confeccionado uno nuevo para la ocasión. «El objetivo es que el cliente disfrute», cuenta quien se encarga de todo lo relativo a la alimentación en el hotel. Con estas recetas, además, se preparará para el verano.

Ensalada amariscada de garbanzos

Ingredientes (una persona):

150 gramos de garbanzos cocidos

Medio pimiento rojo

Medio pimiento verde

Media cebolla

Tres langostinos

Una pata de pulpo

Seis aceitunas negras

Vinagre

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Pimienta negra

Elaboración:

Picamos muy fino pimiento verde y rojo,la cebolla morada, la aceituna negra y el pulpo y la gamba que previamente hemos cocido.

Cocemos unos garbanzos al punto de sal y una vez fríos, los juntamos con el salpicón y aliñamos con vinagre, aceite y sal al gusto.

Merluza al vapor con mayonesa de espinacas

Ingredientes:

200 gramos de merluza

10 gramos de mayonesa

3 gr. de espinacas

Aceite

Sal

Elaboración:

Trituramos un buen puñado de espinacas frescas y juntamos con mayonesa, sal y pimienta al gusto.

Mientras, en un cazo con agua y con un colador encima grande, con cuidado de que no toque el agua, ponemos a calentar y metemos ahí la merluza para cocinarla al vapor si no disponemos de vaporera o de thermomix.

Emplatamos con una lágrima de mayonesa y unas hojas de ensalada al gusto.

Arroz meloso de gamba y parmesano

Ingredientes:

120 gramos de arroz

10 gambas crudas

50 gramos de queso parmesano

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

250 mililitros de caldo de las cabezas y cáscaras de las gambas

Elaboración:

En un poco de aceite, freímos levemente las gambas y reservamos. En el mismo aceite, bañamos el arroz y cocemos con fumet hecho con las cabezas de las gambas. Antes de que esté listo, añadimos las gambas marcadas al principio. Después, incorporamos el parmesano, sal y pimienta. Dejamos reposar. Emplatamos.

Tataki de entrecot con arroz y verduritas

Ingredientes:

250 gramos de entrecot

150 gramos de arroz basmati

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Verduras al gusto

Elaboración:

Cortamos un buen trozo de entrecot sin grasa lo más rectangular posible. Lo marcamos en una sartén o plancha a fuego fuerte por todos los lados. Lo cortamos en láminas y reservamos.

Mientras, cocemos el arroz integral con sal, romero, tomillo y pimienta. Salteamos junto con algunas verduritas al gusto. Presentamos.

MENÚ SEMANAL PROPUESTO POR LA NUTRICIONISTA CELIA GARCÍA Y LA COCINERA LARA RODRÍGUEZ

Lunes

Desayuno . Zumo natural de naranja y pomelo. Tortitas de avena y plátano. Un kiwi. Café con leche vegetal.

Media mañana . Infusión. Tostada integral de queso de untar light con rúcula y salmón.

Comida . Ensalada amariscada de garbanzos.

Merienda . Bol de queso fresco batido con plátano, moras y granola casera.

Cena . Pollo a la provenzal. Ensalada mixta. Yogur natural con miel y nueces.

Martes

Desayuno . Zumo natural de piña y naranja. Mugcake de chocolate y crema de cacahuete. Fresas. Café con leche vegetal.

Media mañana . Infusión. Barrita de cereales casera.

Comida . Fideos con brócoli y lacto ali-oli. Bol de fresas.

Merienda . Batido de frambuesas en texturas.

Cena . Puré de calabaza y batatas asadas. Salmón con soja y naranja con cuscús. Yogur natural con fresas.

Miércoles

Desayuno . Zumo natural de piña y naranja. Bol de avena y chía. Arándanos. Café con leche vegetal.

Media mañana . Infusión. Tostada integral con queso fresco y pavo.

Comida . Merluza al vapor con mayonesa de espinacas.

Merienda . Batido de mango y piña.

Cena . Filete de ternera con trigueros y queso manchego. Ensalada de tomate, cebolleta y aceitunas negras. Yogur natural con granola casera.

Jueves

Desayuno . Zumo natural de naranja y papaya. Tortitas de avena y plátano. Un kiwi. Café con leche vegetal.

Media mañana . Infusión. Puñado de frutos secos.

Comida . Hummus con crudités. Solomillo de cerdo con mango y soja. Mandarinas.

Merienda . Tostada de crema de cacao casera con plátano.

Cena . Puré de brócoli, bimi y trigueros. Lubina con verduras en papillote. Compota de manzana con canela.

Viernes

Desayuno . Batido de mango, piña y papaya. Tostada integral con aguacate, queso fresco y pavo. Un kiwi. Café con leche vegetal.

Media mañana . Infusión. Barrrita de cereales casera.

Comida . Garbanzos con gulas y gambas. Brocheta de piña y mango.

Merienda . Vasito de frutos rojos con chía.

Cena . Nuggets caseros de pollo. Ensalada de lechugas con encurtidos y pipas. Yogur natural con mango.

Sábado

Desayuno . Zumo natural de naranja. Bol de avena y chía con fresas. Café con leche vegetal.

Media mañana . Infusión. Tortitas de maíz con queso fresco.

Comida . Arroz meloso de gamba y parmesano.

Merienda . Porción de bizcocho de zanahorias casero.

Cena . Hamburguesa casera. Bastones de batata al horno. Guacamole casero. Batido de plátano y cacao desgrasado.

Domingo

Desayuno . Zumo natural de naranja, piña y jengibre. Tortitas de avena, plátano y pepitas de chocolate. Fresas.

Media mañana . Infusión. Bollito de pan integral con jamón serrano y tomate.

Comida . Tataki de entrecot con arroz y verduritas.

Merienda . Porción de bizcocho de zanahorias casero.