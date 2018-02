«¿Reducir las raciones? ¿Y también nos dirán lo que hay que cobrar?» Un cachopo, en Casa Pedro. / Álex Piña El plan del Ministerio de Sanidad que propone rebajar el tamaño de los platos divide a los restauradores asturianos AZAHARA VILLACORTA Gijón Jueves, 8 febrero 2018, 05:05

El acuerdo suscrito entre el Ministerio de Sanidad y las 500 principales empresas de fabricación y distribución de alimentos y bebidas, así como por las patronales de la restauración, los comedores colectivos y el ‘vending’, para reducir en un plazo de tres años y en una media del 10% los azúcares añadidos, las grasas saturadas y la sal que contienen los productos más consumidos, ha dividido el universo de los fogones asturianos, donde predominan las voces críticas.

Los objetivos fundamentales del ‘Plan para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas’, según remarcó la ministra de Sanidad, son reducir las altas tasas de sobrepeso y obesidad que tienen los españoles, especialmente los niños, y luchar contra las principales enfermedades crónicas, muy influidas por los consumos excesivos de azúcar o sal, como son la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares (ictus o infartos, por ejemplo), así como varios tipos de cáncer.

Según sus líneas maestras, la hostelería se compromete a usar aceites de girasol y oliva para freír, a entregar aceite de oliva para los aderezos de ensaladas, a elevar hasta el 50% el uso de leche desnatada, a sustituir guarniciones de patatas fritas por verdura y legumbre, a dar agua del grifo a todo el que la demande, a rebajar el tamaño de las raciones y a ofrecer más fruta de postre. Así que, entre las muchas dudas que el plan le plantea a la guisandera Viri Fernández está si, «además de reducir las raciones, dirán también lo que hay que cobrar».

A la propietaria del Llar de Viri la idea le parece «una ridiculez». Entre otras cosas porque «lo que tienen que hacer es formar a los niños desde la escuela» y no «decirles a los adultos lo que tienen que comer». Una idea que también comparten José Antonio Campoviejo, a los mandos de El Corral del Indianu, que calcula que «el 80% de cumpleaños infantiles se celebran en McDonald’s», y Pedro Martino, al frente de Naguar, a quien el acuerdo se le antoja «una ocurrencia. Más postureo que otra cosa».

«Ya sabes. El Gobierno mira por nosotros», ironiza Ataúlfo Blanco, alma de Casa Ataúlfo, que defiende que «el tamaño de las raciones tendrán que decidirlo el dueño del establecimiento y los comensales». Porque, además, recuerda que «también hay medias raciones a su disposición».

Eso sí:si Blanco apunta que «a nadie se le niega un vaso de agua del grifo», Viri Fernández no pasa por ahí:«Esto es un negocio, no una ONG. Cada mesa tiene unos costes. Del mantel, el servicio, la luz, los impuestos... Ymuchos salen de la bebida. Sobre todo, ahora, cuando el vino ya no deja tantos márgenes y no se venden botellas ni de 40 ni de 80 euros».

Más conciliador se muestra Luis Alberto Martínez (Casa Fermín), que opina que «algunas propuestas son interesantes», aunque matiza que «otra cosa es que hay que encajarlas en cada restaurante» y señala que son muchos los que siguen «pautas saludables desde hace tiempo». Una tesis que también sostiene Ramona Menéndez, de Casa Belarmino, donde reinan el aceite de oliva y la materia prima natural, las cantidades se pesan con precisión y donde «ni siquiera los postres pecan de dulces, sino al contrario, ni el pan de salado».

Igual de comprometida con los productos ecológicos y con el ‘slow food’está la chef María Busta, alquimista de Casa Eutimio:«No hay duda de que la salud entra por la boca y de que hay mucha basura por ahí escondida». Eso sí:«Hay que impartir formación en los colegios y no poner al hostelero a concienciar a la gente». Ola laureada chef Esther Manzano, que propone una opción intermedia:«Me parece bien un apartado más equilibrado dentro de la carta para la gente que come todos los días fuera de casa o está a dieta, pero no en toda».