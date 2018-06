«Es un honor recibir un galardón tan lejos de tu tierra» Eufrasio Sánchez (izquierda) recoge su premio. :: FERNANDO GONZÁLEZ Eufrasio Sánchez, colaborador de EL COMERCIO, recibe el Premio Regional de Gastronomía de Málaga E. C. Sábado, 2 junio 2018, 05:04

Eufrasio Sánchez lleva más de 25 años dedicado a la gastronomía. Lo suyo no es ponerse a los fogones, sino delante de los platos para ayudar después a los lectores a discernir el grano de la paja. Son muchos ya los años que este reconocido crítico gastronómico colabora en el suplemento 'Yantar' de EL COMERCIO, un trabajo que le ha valido un nuevo galardón llegado de tierras andaluzas, el Premio Regional de Gastronomía de Málaga. «Es un honor recibir un premio tan lejos de tu tierra. Estoy muy ilusionado», señalaba ayer.

No es la primera vez que recoge un premio, tanto a título individual como colectivo, aunque el premio de ayer tiene el componente especial de la distancia. «Estoy muy agradecido al periódico EL COMERCIO. Mi colaboración semanal es lo que me ha hecho más conocido. Si no fuera por los años que llevo saliendo en el periódico no habría tenido este eco», reconoce el crítico.

Este profesional de la crítica gastronómica no estuvo solo ayer en la nómina de premiados con este galardón. Junto a él, Leonor García Agua, directora de la marca Sabor a Málaga, y el reconocido actor malagueño Antonio Banderas, premiado por su labor de promoción de la gastronomía malagueña, pero que no pudo acudir a recoger el trofeo por motivos de agenda. Una gala que se celebró en la sede de la empresa cervecera Victoria, uno de los patrocinadores del evento junto al hotel Puente Romano de Marbella.