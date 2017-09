Patatines rellenos de ternera asturiana glaseada con setas y raices asadas

Ingredientes para 4 personas

- 500 gr filete de ternera asturiana

- 12 patatas de tamaño pequeño/mediano

- 2 boniatos

- 2 batatas

- 2 zanahorias

- 100 gr de seta preferiblemente shiitake

- 1 y 1/2 taza de caldo de carne

- 2 cucharadas de salsa de soja

- 1 cucharada de mostaza

- 1/3 taza de miel

- 1 bolsa de rucula

- Sal, pimienta y aceite

Elaboración

Por un lado cortaremos los filetes de ternera o del corte de ternera que se prefiera en tiras. Salpimentaremos y freiremos unos segundos en fuego fuerte con unas gotitas de aceite para que quede marcado. Reservamos.

Pelamos las patatas, con un descorazonador las vaciaremos, si no tenemos un poco de cuidado y una cucharita de postre nos servira, y las coceremos con mucho cuidado de no romperlas, que queden cocidas pero no en exceso blandas. Reservamos

Ponemos a cocer tambien un boniato, una batata y las dos zanahorias. Una vez cocido pasaremos por la batidora controlando el punto de sal y de pimienta. A mi me gusta ponerle un poco de mantequilla y de nata. Reservamos

En una sarten con un poco de aceite saltearemos las setas shiitake picadas en trozos mas bien pequeños, despues añadiremos la salsa de soja, la mostaza, la miel y el caldo de carne y dejaremos reducir para despues añadir las tiras de ternera y dejar un minuto. Sacaremos la ternera y las setas con una espumadera y reservamos, al igual que la salsa sobrante.

Rellenaremos con la carne y las setas cada una de las patatas. Las emplataremos encima del pure que hicimos antes y decoraremos con un poco de la salsa sobrante, unas hojitas de rucula, y unos fritos de boniato y batata que conseguiremos de las unidades que habiamos reservado de cada. Pelaremos en tiras con un pelador de patatas y las freimos en abundante aceite.